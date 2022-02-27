الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا الاثنين حول الأزمة الأوكرانية

سيرغي سوبينسكي ا ف ب

قوات أوكرانية في موقع شهد معارك مع القوات الروسية في كييف صباح 26 شباط/فبراير 2022

القاهرة (أ ف ب) – تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة بدعوة من مصر للبحث في تطورات الأزمة الأوكرانية في أعقاب الغزو الروسي فيما لم تبد غالبية البلدان العربية موقفا واضحا بعد.

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وقال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي لوكالة فرانس برس الأحد إنه "تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية غدا (الاثنين) على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الجامعة في القاهرة بناء على طلب مصر".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية ان القاهرة دعت الأحد إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة "للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا".

وتأتي الدعوة لعقد هذا الاجتماع فيما لم تبد الدول العربية موقفا واضحا تعليقا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

والجمعة، امتنعت الإمارات عن التصويت على مشروع قرار، صاغته الولايات المتحدة، في مجلس الأمن يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية أنور قرقاش في تغريدة الأحد أنّ "موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية".

وقال "نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لن يفضي إلا إلى المزيد من العنف، وفي الأزمة الأوكرانية أولوياتنا تشجيع جميع الأطراف لتبني الدبلوماسية والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة".

وأشاد الرئيس السوري بشار الأسد الجمعة بالهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، معتبراً أنه "تصحيح للتاريخ".

وكانت وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا الخميس أكدت فيه على "أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين".

ويعلق آلاف الطلاب العرب في أوكرانيا نتيجة العمليات العسكرية في المدن الأوكرانيا.

وترتبط دول عربية عديدة بعلاقات تعاون واسعة مع روسيا في مجالات عدة، كما تعتبر موسكو موردا هاما للأسلحة والقمح لعدد منها.

وعبّرت المجموعة الجزائرية للنفط والغاز (سوناطراك)، في بيان الأحد، عن استعدادها لتزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز عبر خط أنابيب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا، في حال تقلصت الصادرات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.

كذلك توجه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو إلى موسكو، عشية بدء روسيا لعمليتها العسكرية في أوكرانيا، في زيارة رسمية يرافقه فيها عدد من وزراء الحكومة للبحث في "سبل تطوير وتعزيز أوجه التعاون بين السودان وروسيا في مختلف المجالات".

© 2022 AFP