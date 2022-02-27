بطولة ألمانيا: لايبزيغ يستعيد المركز الرابع

لاعبو لايبزيغ الفرنسي كريستوفر نكونكو (يسار) والبرتغالي أندريه سيلفا (وسط) والفرنسي الأخر محمد سيماكان يحتفلون بهدف الفوز الذي سجله الاول في مرمى بوخوم (1-صفر) في الدوري الالماني في 27 شباط/فبراير 2022.

برلين (أ ف ب) – استعاد لايبزيغ المركز الرابع من فرايبورغ وهوفنهايم بفوزه الثمين على مضيفه بوخوم 1-صفر الأحد في ختام المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة المانيا لكرة القدم.

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ويدين لايبزيغ بفوزه الى مهاجمه الفرنسي كريستوفر نكونكو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 82 اثر تمريرة من بنيامين هينريشس فانفرد بالحارس وسددها داخل المرمى.

وهو الهدف الثالث عشر لنكونكو في الدوري والسادس في مبارياته الاربع الاخيرة فعزز موقعه في المركز الخامس على لائحة الهدافين.

وهو الفوز الثالث على التوالي والسادس في المباريات السبع الاخيرة للايبزيغ الذي رفع رصيده الى 40 نقطة بفارق الاهداف أمام فرايبورغ الفائز على هرتا برلين 3-صفر السبت، وهوفنهايم الفائز على شتوتغارت 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

في المقابل، مني بوخوم بخسارته الأولى في مبارياته الخمس الاخيرة (فوز و3 تعادلات) فتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويلعب أوغسبورغ مع بوروسيا دورتموند لاحقا.

© 2022 AFP