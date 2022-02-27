بطولة إسبانيا: اشبيلية يحسم الدربي الاندلسي ويستعيد التوازن ورباعية الشاب بينو تبقي فياريال في صراع دوري الأبطال

لاعبا اشبيلية الكرواتي ايفان راكيتيتش (يمين) والمغربي يوسف النصيري يحتفلان بافتتاح التسجيل في مرمى ريال بيتيس (2-1) في الدوري الإسباني في 27 شباط/فبراير 2022.

مدريد (أ ف ب) – استعاد اشبيلية الثاني توازنه بحسمه دربي الأندلس أمام جاره وضيفه ريال بيتيس الثالث في صالحه 2-1، فيما بقي فياريال في صلب الصراع على التأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه الكاسح على ضيفه إسبانيول 5-1 بفضل رباعية للشاب يريمي مينو الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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في المباراة الاولى على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان"، حسم اشبيلية دربي المدينة في شوطه الاول بتسجيله الهدفين، قبل أن يقلص سيرخيو كاناليس الفارق في الوقت بدل الضائع.

وثأر اشبيلية ومدربه جولن لوبيتيغي للخسارة امام الجار ريال بيتيس على ملعب الاخير قبل شهر ونصف في ثمن نهائي الكاس المحلية عندما توقفت في الدقيقة 39 بعد إلقاء مقذوفة على رأس لاعب وسط إشبيلية جوان جوردان والنتيجة 1-1، قبل استكمالها في اليوم التالي وحسمها رجال المدرب التشيلي مانويل بيليغريني 2-1.

واستعاد اشبيلية توازنه عقب تعثره امام اسبانيول 1-1 في المرحلة الماضية، فحقق فوزه الخامس عشر هذا الموسم والثاني في مبارياته الست الاخيرة معيدا الفارق الى ست نقاط بينه وبين ريال مدريد الفائز على مضيفه وجاره رايو فايكانو 1-صفر السبت، فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 46 نقطة.

وكان اشبيلية الطرف الافضل في بداية المباراة واقتنص مهاجمه الدولي المغربي يوسف النصيري ركلة جزاء اثر عرقلته من حارس المرمى الدولي التشيلي كلاوديو برافو داخل المنطقة فانبرى لها لاعب الوسط الكرواتي ايفان راكيتيتش على يمينه (25).

وتلقى اشبيلية ضربة موجعة باصابة صانع العابه الدولي الارجنتيني أليخاندرو "بابو" غوميس فدخل مكانه المغربي منير الحدادي (30).

ونجح الحدادي في تعزيز تقدم فريقه بعد 11 دقيقة بتسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة (41).

وانتظر ريال بيتيس الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني لتقليص الفارق عبر كاناليس من ركلة حرة مباشرة أسمنها على يسار حارس المرمى الدولي المغربي ياسين بونو (90+4).

وفي الثانية على ملعب "لاسيراميكا"، حسم فريق المدرب أوناي إيمري فوزه الرابع في آخر خمس مراحل في سلسلة تضمنت التعادل في ملعب ريال مدريد المتصدر، في الشوط الأول بعدما أنهاه متقدماً بثلاثية نظيفة بطلها بينو (14 و20 و45)، ليصبح عن 19 عاماً و130 يوماً ثاني أصغر لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يسجل ثلاثية في الشوط الأول منذ آذار/مارس 2016 حين حقق ذلك الفرنسي عثمان ديمبيلي لصالح فريقه السابق رين ضد نانت عن 18 عاماً و296 يوماً بحسب "أوبتا" للاحصاءات.

وأكمل بينو مهرجانه بإضافة هدف رابع في مستهل الشوط الثاني (53)، ليصبح أول لاعب يسجل رباعية في مرمى الحارس المخضرم دييغو لوبيس، ابن الأربعين عاماً الذي بدأ مشواره الاحترافي عام 1999، أي قبل قرابة ثلاثة أعوام من ولادة بينو.

وبعدما قلص الألباني كايدي باري الفارق للضيف الكاتالوني (65)، عاد البديل الفرنسي بولاييه ديا ووسعه مجدداً الى أربعة أهداف (86)، مؤكداً بشكل نهائي الفوز الحادي عشر لفريقه الذي رفع رصيده الى 42 نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد حامل اللقب وصاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال.

في المقابل، تجمد رصيد إسبانيول عند 29 نقطة بعدما فشل في تحقيق فوزه الأول لعام 2022، وتحديداً منذ الفوز على فالنسيا 2-1 ليلة رأس السنة.

ويلعب لاحقا ريال سوسييداد مع أوساسونا، وبرشلونة مع أتلتيك بلباو.

وتختتم المرحلة غدا الإثنين بلقاء غرناطة مع قادش.

© 2022 AFP