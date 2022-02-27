بطولة فرنسا: مرسيليا يواصل نزيف النقاط ورينس يقلب الطاولة على موناكو ويسقطه في معقله

قائد مرسيليا ديميتري باييت يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى تروا (1-1) في الدوري الفرنسي في 27 شباط/فبراير 2022.

باريس (أ ف ب) – واصل مرسيليا نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه تروا 1-1، وقلب رينس الطاولة على مضيفه موناكو محولا تخلفه أمامه حتى الدقائق الأخيرة الى فوز 2-1 هو الأول له على ملعب منافسه منذ 2011، الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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في المباراة الاولى، كان مرسيليا في طريقه الى استعادة التوازن عقب الخسارة المفاجئة على ارضه امام كليرمون فيران صفر-2 في المرحلة الماضية، عندما تقدم بهدف لقائده ديميتري باييت من ركلة جزاء منذ الدقيقة 28، لكن تروا أدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة بواسطة مهاجمه البديل التونسي يوان توزغار.

ورغم تعثره استعاد مرسيليا المركز الثاني من نيس المتعادل مع مضيفه ستراسبورغ سلبا السبت حيث بات يتقدم عليه بفارق نقطة واحدة، فيما عزز تروا موقعه في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.

وفي الثانية، بدا موناكو في طريقه للعودة الى سكة الانتصارات بعد تعادلين في المرحلتين الماضيتين مع لوريان وبوردو، بتقدمه مطلع الشوط الثاني بهدف وسام بن يدر (55) الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين بـ15 هدفاً.

لكن الألماني كيفن فولاند أعاد الضيوف الى أجواء اللقاء بعدما حول الكرة برأسه عن طريق الخطأ في مرمى حارسه ومواطنه ألكسندر نوبل إثر ركلة حرة (84)، ثم تعقدت الأمور بطرد لاعب الوسط البرازيلي جان لوكاس بالانذار الثاني (88)، ما مهد الطريق أمام رينس لخطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر البديل ناتانيل مبوكو (3+90).

وبهذه الهزيمة الثامنة للموسم والأولى على أرضه أمام رينس في الدوري منذ أن خسر بالنتيجة ذاتها في آب/أغسطس 2011 حين كان الفريقان في الدرجة الثانية، تجمد رصيد نادي الإمارة عند 38 نقطة وتراجع الى المركز الثامن، وتعقدت مهمته كثيراً بالمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل كونه يتخلف بفارق 9 نقاط عن مرسيليا الثالث.

ويأمل موناكو استعادة توازنه سريعاً لأنو مدعو لمواجهة مضيفه نانت الأربعاء في نصف نهائي مسابقة الكأس، قبل أن يحل الأحد المقبل ضيفاً على مرسيليا في الدوري ومن بعدها بخمسة أيام على سبورتينغ براغا البرتغالي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة "يوروبا ليغ".

وفي المقابل، ابتعد رينس بشكل مريح عن منطقة الهبوط بعدما رفع رصيده الى 31 نقطة في المركز الثالث عشر من 7 انتصارات و10 تعادلات.

وتأخر انطلاق المباراة بطلب من الضيوف لمساندة الشعب الأوكراني في وجه الغزو الروسي في خطوة محرجة الى حد كبير لنادي الإمارة بأن ملكيته تعود منذ عام 2013 الى الملياردير الروسي دميتري ريبولوفليف.

لوريان يتنفس الصعداء

واستغل لنس ونانت تعثر موناكو لينتزع الأول الفائز على مضيفه أنجيه 2-1 المركز السادس برصيد 39 نقطة بفارق نقطة واحدة امام الثاني المتعادل مع مضيفه متز صفر-صفر.

وكان أنجيه البادئ بالتسجيل بواسطة أنجيلو فولجيني اثر تمريرة من الدولي المغربي سفيان بوفال (49)، لكنه تلقى ضربة موجعة بطرد مهاجمه محمد علي شو في الدقيقة 69، فاستغل الضيوف النقص العددي وسجلوا هدفين عبر باتيستا مندي (73 خطأ في مرمى فريقه) وجوناثان كلوس (76).

وتجمد رصيد أنجيه عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما بقي متز الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه فانسان باجو في الدقيقة 86، في المركز الثامن عشر برصيد 22 نقطة.

وتنفس لوريان الصعداء بفوزه على مضيفه بريست بهدف لمهاجمه المالي ابراهيما كونيه في الدقيقة 73.

ولعب أصحاب الأرض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 29 اثر طرد المدافع بريندان شاردونيه بالبطاقة الحمراء المباشرة.

وتخلص لوريان من المركز الثامن عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق مع ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء في الأولى، حيث ارتقى الى المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين أمام متز.

وبقي بوردو في المركز الأخير بتعادله مع مضيفه كليرمون فيران 1-1.

وكان بوردو البادئ بالتسجيل عبر جوشوا غيلافوغي (13)، ورد كليرمون فوت بعد 19 دقيقة بواسطة الكوسوفي الباسان رشاني (32).

ورفع بوردو رصيده الى 22 نقطة بفارق الاهداف خلف تروا ومتز وسانت اتيان الذي خسر امام باريس سان جرمان 1-3 السبت.

ويلعب لاحقا ايضا ليون مع ليل.

© 2022 AFP