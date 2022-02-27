رالي السويد: الفنلندي كالي روفانبيرا يحرز الفوز الثالث في مسيرته

الفنلندي كالي روفانبيرا على متن تويوتا ياريس "رالي1" خلال اليوم الثالث الأخير من رالي السويد. أوميا في 27 شباط/فبراير 2022

اوميا (السويد) (أ ف ب) – أحرز الفنلندي الشاب كالي روفانبيرا فوزه الثالث في بطولة العالم للراليات بإنهائه رالي السويد، الجولة الثانية لهذا الموسم، في الصدارة بعد 21 عاماً على فوزه والده هاري بهذا الرالي عام 2001 حين توج على متن بيجو 206 بسباقه الأول والوحيد في مسيرته.

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واستفاد الفنلندي البالغ 21 عاماً من انسحاب منافسه وزميله في تويوتا البريطاني إلفين إيفانز في اليوم الثالث الأخير، لكي يحسم الفوز الثالث في مسيرته بعد اللذين أحرزهما العام الماضي في راليي استونيا واليونان.

وفي محاولة منه لتعويض غرامة الثواني العشر التي فرضت عليه السبت بعد تعرضه لحادث استعراضي في نهاية المرحلة الخاصة الخامسة عشرة الأخيرة لليوم الثاني من المنافسات الفعلية (اقتصر اليوم الأول الخميس على مرحلة "شايكداون" لمسافة 6.80 كلم)، ارتكب إيفانز خطأ قيادة الأحد في المرحلة الخاصة السابعة عشرة الأخيرة وخرج عن الطريق، ما أدى الى انتهاء مسعاه لإحراز فوزه السادس في بطولة العالم.

وفتح هذا الانسحاب الباب أمام روفانبيرا (21 عاماً) للمحافظة على الصدارة التي انتزعها السبت من البلجيكي تيري نوفيل (هيونداي)، متقدماً في النهاية على الأخير بفارق 22 ثانية، فيما حل مواطنه وزميله في تويوتا إسابيكا لابي ثالثاً بفارق 30.6 ثانية عن روفانبيرا.

وفضل روفانبيرا "ألا أحتفل كثيراً اليوم لأنه كان أسبوعاً صعباً للناس في أوكرانيا"، في إشارة منه الى الغزو الروسي لأوكرانيا منذ الخميس".

وبعدما حصد 17 نقطة من الجولة الأولى لهذا الموسم بحلوله رابعاً في رالي خلف الفرنسيين الأسطوريين سيباستيان لوب وسيباستيان أوجيه توالياً، صعد روفانبيرا بعد رالي السويد الى صدارة الترتيب العام في ظل غياب البطلين الفرنسيين، رافعاً رصيده الى 46 نقطة أمام نوفيل (32) ولوب (27) والبريطاني غوس غرينسميث الذي حل خامساً في السويد (20).

وتوج لوب بطل العالم تسع مرات بلقب رالي مونتي كارلو، باكورة جولات الـ "دبليو آر سي"، في كانون الثاني/يناير في أوّل محطة له مع فريق فورد ضمن برنامج جزئي، مؤكداً للجميع انه لم يفقد موهبته خلف المقود في سن الـ 47 عاماً.

من ناحيته، صعد أوجييه بطل العالم 8 مرات، خلف مواطنه إلى ثاني عتبة على منصة التتويج.

لكن، على غرار "سيب1" لن يكون "سيب2" متواجداً في السويد لان هذه الجولة لا تدخل ضمن برنامجه الجزئي هذا العام مع تويوتا، رغم أن ابن الـ 38 عاماً سبق ان توج على ثلوج السويد 3 مرات (2013 و2015 و2016).

وبذلك، فتح الباب للمنافسين، على غرار روفانبيرا ونوفيل وإيفانز، لخوض منافسة حامية على مسارات جديدة بالكامل حول مدينة أوميا على بُعد 600 كيلومتر شمال العاصمة ستوكهولم، وكان الانتصار في نهاية المطاف من نصيب السائق الفنلندي الذي حل أول في ست من المراحل الخاصة الـ17 للرالي.

- ترتيب الخمسة الأوائل في الرالي:

1- الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) 2:10:44.9 ساعة

2- البلجيكي تيري نوفيل (هيونداي) بفارق 22 ثانية

3- الفنلندي إسابيكا لابي (تويوتا) بفارق 30.6 ثانية

4- الياباني تاكاموتو كاتسوكا (تويوتا) بفارق 2:19.4 دقيقة

5- البريطاني غوس غرينسميث (ام سبورت فورد) بفارق 3:20.4 دقيقة

- ترتيب بطولة العالم:

1- الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) 46 نقطة

2- البلجيكي تيري نوفيل (هيونداي) 32

3- الفرنسي سيباستيان لوب (ام سبورت فورد) 27

4- البريطاني غوس غرينسميث (ام سبورت فورد) 20

5- الفرنسي سيباستيان أوجيه (تويوتا) 19

© 2022 AFP