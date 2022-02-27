طالبان تعلن تعليق عمليات الإجلاء إلى حين تحسّن أوضاع الأفغان في الخارج 

كريم صاحب ا ف ب

عنصر من طالبان في مطار كابول في 12 أيلول/سبتمبر 2021

كابول (أ ف ب) – أعلنت حركة طالبان الأحد أنها لن تسمح بأي عمليات إجلاء جديدة للأفغان إلى أن يتحسّن الوضع في الخارج بالنسبة لأولئك الذين غادروا حتى الآن.

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وأفاد الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد الصحافيين "تتحمّل الحكومة مسؤولية حماية الناس ولذا سيتوقف الأمر (الإجلاء) إلى أن نحصل على ضمانات بأن حياتهم لن تكون في خطر".

أجلي أكثر من 120 ألف أفغاني وأشخاص مزدوجي الجنسية حتى 31 آب/اغسطس عندما انسحب آخر الجنود الذين تقودهم واشنطن، بعد أسبوعين من سيطرة طالبان على كابول.

وسُمح للمئات غيرهم بالمغادرة في رحلات بعد ذلك، لكن آخر عملية إجلاء رسمية جوا تمت في الأول من كانون الأول/ديسمبر. وتمّت عمليات إجلاء بين حين وآخر برا عبر باكستان.

وأفاد ذبيح الله أن طالبان تلقت تقارير تفيد بأن آلاف الأفغان "يعيشون في ظروف سيئة للغاية" في قطر وتركيا.

بور-فوكس/لين/غ ر

© 2022 AFP