قوى: الإيطالي جاكوبس البطل الأولمبي يفوز بسباق 60 م في بطولة إيطاليا

روما (أ ف ب) – فاز العداء الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس الحائز ذهبية دورة الألعاب الأولمبية في سباق 100 م الصيف الماضي في طوكيو، بالمركز الأول في سباق 60 م داخل قاعة في بطولة إيطاليا لألعاب القوى الأحد، في أول سباق يخوضه في بلاده منذ التتويج الاولمبي.

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وقطع جاكوبس المسافة بتوقيت 6.55 ثانية وواصل سلسلة انتصاراته منذ عودته الى الضمار بعد غياب اختياري دام اشهرا عدة بعد التتويج الاولمبي، مسجلا فوزه الرابع على هذه المسافة هذا الموسم استعدادا لبطولة العالم لالعاب القوى داخل قاعة المقررة في بلغراد من 18 الى 20 اذار/مارس المقبل.

وقال جاكوبس في تصريحات نقلها التلفزيون الايطالي "راي": "لم أجد الإيقاع الذي كنت في حاجة اليه كما فعلت في السباقات السابقة، لكن الاهم التتويج بهذا اللقب. كل تركيزنا منصب حاليا على بلغراد".

© 2022 AFP