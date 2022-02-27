كأس الرابطة: ليفربول بطلا على حساب تشلسي بركلات الترجيح 11-10

لندن (أ ف ب) – توج ليفربول بطلا لكأس رابطة الاندية الإنكليزية المحترفة في كرة القدم بفوزه على تشلسي 11-10 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي في مباراة نهائية دراماتيكية استمرت قرابة 3 ساعات على ملعب ويمبلي في لندن الاحد.

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ونجح ليفربول في تسجيل جميع محاولاته، في حين أخطأ حارس تشلسي الاسباني كيبا اريسابالاغا في محاولته الاخيرة حيث اطاح بها فوق العارضة علما انه شارك في الدقيقة الاخيرة من الوقت الاضافي بدلا من الحارس الاساسي السنغالي ادوار مندي نظرا لاختصاصه في التصدي لركلات الجزاء، لكنه كان السبب هذه المرة بخسارة فريقه.

وانفرد ليفربول بالرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة رافعا رصيده الى تسعة القاب بفارق لقب واحد عن شريكه السابق مانشستر سيتي الفائز بها في السنوات الثلاث الاخيرة، كما انه الاول له في هذه المسابقة منذ عام 2012.

ووضع ليفربول بالتالي الأسس الاولى نحو امكانية فوزه برباعية غير مسبوقة في موسم واحد محليا لانه لا يزال ينافس بقوة على الدوري الممتاز، ويبدو في وضع جيد لبلوغ ربع نهائي دوري الابطال بعد ان تقدم على إنتر الايطالي 2-صفر في عقر دار الاخير، وبلوغه الدور الخامس من كأس انكلترا.

اما تشلسي فكان يمني النفس باحراز لقبه الثالث هذا الموسم بعد تتويجه بطلا للكأس السوبر الاوروبية في اب/اغسطس الماضي، ثم بكأس العالم للاندية خلال الشهر الحالي، لكن ركلات الترجيح لم تبتسم له.

© 2022 AFP