اجلاء عشرات آلاف السكان جراء الفيضانات في أستراليا

باتريك هاميلتون ا ف ب

مياه نهر بريمر تغمر أحد الشوارع في ويست إيبسويتش بولاية كوينزلاند، في 26 شباط/فبراير 2022

بريزبين (أستراليا) (أ ف ب) – طُلب من عشرات آلاف السكان في استراليا إخلاء منازلهم الاثنين لعدما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات غير مسبوقة وأجبرت البعض على الاحتماء على أسطح منازلهم.

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بلغت حصيلة الفيضانات الاثنين ثمانية قتلى وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من أن عواصف رعدية قوية وأمطار غزيرة متوقعة ستؤدي إلى "فيضانات مفاجئة من المحتمل أن تحصد أرواحا" في جزء كبير من المنطقة الساحلية على المحيط الهادئ.

في بلدة ليسمور الريفية، استيقظت دانيكا هاردمان صباح الاثنين لتجد المياه الممزوجة بالوحل قد وصلت إلى شرفة شقتها الواقعة في الطابق الثاني.

صعدت إلى السطح مع شريكها، حيث رصدهم أشخاص كانوا في زورق كاياك وتم انقاذهما بواسطة قارب متواضع .

واوضحت هاردمان لوكالة فرانس برس "أنقذنا شخصان كانا على متن قارب، اثنان من سكان الحي"، ووصفت الوضع في البلدة بأنه "مروع".

بعد انهيار سدود المدينة، أمرت السلطات 43 ألف من السكان بإخلاء المنطقة على الفور.

ومع انهماك خدمات الطوارئ بورود اتصالات لا تحصى ولا تعد، لجأ بعض السكان، بينهم رئيس بلدية ليسمور ستيف كريغ، إلى شبكات التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة.

وكتب كريغ على فيسبوك "إذا كان أي شخص يملك قارباً ويمكنه الوصول إلى شارع إنجن، فهناك امرأة حامل تجلس على السطح. لتقديم المساعدة من فضلكم".

وأعلنت خدمات الطوارئ أنها خصصت مروحية لانتشال أشخاص آخرين من أسطح منازلهم.

لم يبلغ منسوب المياه في ليسمور بعد المستوى المتوقع البالغ 14 مترًا، لكن الفيضانانت التي تشهدها المدينة تعد من الآن الأسوأ في تاريخها.

صدرت أوامر لملايين الأشخاص بلزوم منازلهم وأغلق ما يقرب من ألف مدرسة في جميع أنحاء ولاية كوينزلاند.

أنقذ المارة رجلاً يبلغ من العمر 70 عامًا بعدما جرف نهر بريزبن القارب الذي يعيش فيه قبل أن يصطدم برصيف العبارات ويغرق بسرعة.

أمسك المارة ببعضهم البعض وشكلوا سلسلة بشرية ليتمكنوا من انتشال الرجل من النهر، وفق ما أوضح أحد المارة لمحطة "إيه بي سي".

خفت شدة الأمطار في بريزبين الاثنين، لكن السلطات تتوقع استمرار الطقس السيء هذا الأسبوع مع تواصل "القنبلة المطيرة" في التوجه جنوبا على طول الساحل الأسترالي.

© 2022 AFP