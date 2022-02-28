المصرف المركزي الروسي يرفع نسبة الفائدة الرئيسية 10,5 % لتصل إلى 20 %

كيريل كودريافتسيف ا ف ب/AFP

العملة الروسية الروبل في صورة ملتقطة في 13 آب/اغسطس 2021 في موسكو.

موسكو (أ ف ب) – أعلن المصرف المركزي الروسي الاثنين رفع نسبة الفائدة الرئيسية 10,5 % لتصل إلى 20 % لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على موسكو جراء غزوها لأوكرانيا.

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قال المصرف الذي أوردت بيانه وكالات الأنباء الروسية "قرر مجلس إدارة بنك روسيا رفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 20 % بمعدل سنوي".

وأضاف "بنك روسيا سيتخذ إجراءات إضافية حول نسبة الفائدة الرئيسية استنادا إلى تقييم المخاطر المرتبطة بالظروف الخارجية والداخلية واستجابة الأسواق المالية لهذه المخاطر" في إطار محاولتها دعم العملة الوطنية.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى انها ستستبعد بعض المصارف الروسية من نظام سويف للتسديدات المالية وستوقف أي تعامل مع المصرف المركزي الروسي.

وحذرت دول مجموعة السبع، أي كندا والولايت المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، من أنها ستتخذ "إجراءات أخرى" تضاف إلى عقوبات سابقة في حال لم توقف روسيا عملياتها العسكرية.

© 2022 AFP