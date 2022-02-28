بطولة إيطاليا: اصابة زكريا لاعب يوفنتوس الجديد تبعده 3 اسابيع

ألبيرتو بيتزولي ا ف ب/ا ف ب

أصيب لاعب وسط منتخب سويسرا ويوفنتوس الإيطالي دينيس زكريا الوافد اليه في سوق الانتقالات الشتوية الشهر الماضي لإصابة في فخذه كما اعلن ناديه الاثنين ستبعده عن الملاعب لقرابة ثلاثة اسابيع

ميلانو (أ ف ب) – أصيب لاعب وسط منتخب سويسرا ويوفنتوس الإيطالي دينيس زكريا الوافد اليه في سوق الانتقالات الشتوية الشهر الماضي لإصابة في فخذه كما اعلن ناديه الاثنين ستبعده عن الملاعب لقرابة ثلاثة اسابيع.

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واصدر يوفنتوس بيانا اشار فيه الى ان "فترة تعافي اللاعب تستغرق نحو 20 يوما".

وتعرض زكريا للاصابة قبيل نهاية الشوط الاول من مباراة فريقه ضد امبولي (3-2) في الدوري المحلي السبت ولم يستطع اكمالها.

ويعاني يوفنتوس من اصابات عدة في صفوفه وتحديدا الجناح فيديريكو كييزا ولاعب الوسط الأميركي وستون ماكيني والمدافع المخضرم جورجو كييليني والمهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

ونجح يوفنتوس بعد نتائج متذبذبة في مطلع الموسم الحالي بالارتقاء في سلم ترتيب الدوري المحلي ويحتل حالياً المركز الرابع متخلفاً بفارق 7 نقاط فقط عن المتصدرين نابولي وميلان.

ومن المتوقع ان يعود زكريا الى صفوف السيدة العجوز خلال مباراة فريقه ضد إنتر بعد النافذة الدولية نهاية آذار/مارس المقبل.

© 2022 AFP