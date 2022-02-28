تصنيف المضرب: مدفيديف على العرش العالمي رسميًا

بات الروسي دانييل مدفيديف أول مصنف على العالم في كرة المضرب من خارج الاربعة الكبار منذ العام 2004

باريس (أ ف ب) – بات الروسي دانييل مدفيديف رسميًا أول مصنف على العالم من خارج "الأربعة الكبار" منذ العام 2004، عقب تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين "ايه تي بي" الصادر الاثنين.

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ورغم خسارته في نصف نهائي دورة أكابولوكو ضد رافايل نادال عندمل فشل في الثأر من سقوطه المثير ضد الإسباني في نهائي أستراليا المفتوحة مطلع العام بخمس مجموعات، استفاد ميدفيديف من خروج الصربي نوفاك ديوكوفيتش من ربع نهائي دورة دبي ليُنزله عن عرشه.

وكان لحرمان ديوكوفيتش من الدفاع عن لقبه في ملبورن والألفي نقطة بعد ترحيله لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا، تأثير قوي على التغيير في رأس الهرم الذي بات يتصدره لاعب للمرة الاولى من خارج ديوكوفيتش، نادال، السويسري روجيه فيدرر والبريطاني أندي موراي منذ الأميركي أندي روديك في أوائل العام 2004.

وأنهى مدفيديف 79 أسبوعًا متتاليًا لديوكوفيتش في المركز الاول، ليصبح اللاعب رقم 27 في التاريخ يتصدر التصنيف العالمي والروسي الثالث بعد يفغيني كافيلنيكوف ومارات سافين.

تراجع ديوكوفيتش الذي أمضى في المجموع 361 أسبوعًا فى صدارة التصينف (رقم قياسي) الى المركز الثاني وخلفه الألماني ألكسندر زفيريف ثالثًا الذي أقصي من منافسات الفردي في أكابولكو بعد أن ضرب كرسي الحكم بمضربه في مباراة للزوجي، فيما تقدم نادال الى المركز الرابع على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وبلقبه الثالث وفوزه الـ15 تواليًا، حقق نادال (35 عامًا) أفضل بداية للعام في مسيرته وتعود خسارته الاخيرة الى أوائل آب/أغطس الفائت ضد الجنوب إفريقي لويد هاريس في دورة واشنطن، قبل أن ينسحب لما تبقى من العام الماضي بسبب الاصابة.

وكان الدخول الوحيد الى نادي العشرة الاوائل من نصيب البولندي هوبرت هوركاش الذي بلغ نصف نهائي دورة دبي قبل أن يخسر ضد الروسي أندري روبليف الذي حقق اللقب ليتقدم مركزًا الى السادس، فيما خرج الايطالي يانيك سينر الى المركز الحادي عشر.

لدى السيدات، خطفت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الوصافة من البيلاروسية أرينا سابالينكا التي خرجت من ربع نهائي دورة قطر فيما تقدمت الفائزة باللقب البولندية إيغا شفيونتيك أربعة مراكز الى الرابع، فيما بقيت الاسترالية آشلي بارتي مرتاحة في الصدارة.

تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1- الروسي دانييل مدفيديف 8615 نقطة (+1)

2- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 8465 (-1)

3- الألماني ألكسندر زفيريف 7515

4- الإسباني رافايل نادال 6515 (+1)

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6445 (-1)

6- الروسي أندري روبليف 5000 (+1)

7- الإيطالي ماتيو بيريتيني 4928 (-1)

8- النروجي كاسبر رود 3915

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3883

10- البولندي هوبرت هوركاش 3496 (+1)

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 7980 نقطة

2- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 5073 (+1)

3- البيلاروسية أرينا سابالينكا 4853 (-1)

4- البولندية إيغا شفيونتيك 4776 (+4)

5- الإستونية أنيت كونتافيت 4721 (+2)

6- الإسبانية باولا بادوسا 4510 (-2)

7- اليونانية ماريا ساكّاري 4436 (-1)

8- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4242 (-3)

9- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 3235

10- التونسية أنس جابر 3065

© 2022 AFP