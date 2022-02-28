دوري "أن بي ايه": جاز يسقط صنز وهاردن وإمبيد يتألقان مع سيكسرز

جيمس هاردن (وسط) خلال مباراة فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ضد نيويورك نيكس في ارض الاخير في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 27 شباط/فبراير 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – ألحق يوتا جاز الخسارة الثانية توالياً بفينيكس صنز متصدر دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاحد، فيما أكد الكاميروني جويل إمبيد وجيمس هاردن أن فيلادلفيا سفنتي سيكسرز قادر على أن يكون قوة ضاربة في المنطقة الشرقية والمنافسة على اللقب.

إعلان اقرأ المزيد

وسجل دونوفان ميتشل 26 نقطة ليقود جاز لفوز مثير 118-114 هو الثامن في آخر تسع مباريات في المركز الرابع في الغربية.

وعاد العملاق الفرنسي رودي غوبير بعد غياب ست مباريات بسبب التهاب في الركبة ومرض، وسجل 16 نقطة و14 متابعة، بينها رقم قياسي من المتابعات الهجومية (8).

مُني صنز الذي في رصيده 49 انتصارًا مقابل 12 خسارة وهو أفضل سجل في الدوري، بخسارة ثانية تواليًا للمرة الاولى منذ أواخر كانون الاول/ديسمبر الماضي.

كان ديفن بوكر الافضل من جانب صنز مع 30 نقطة، فيما أضاف كل من كاميرون جونسون وديأندري أيتون 23 لفينيكس الذي لا زال يعاني في مباراته الثالثة منذ خسارة صانع ألعابه المخضرم كريس بول لكسر في الإبهام من المتوقع أن يبعده حتى نهاية الموسم المنتظم.

أما غولدن ستايت ووريرز الذي يطارد صنز الى صدارة الغربية، فشل في الافادة من سقوط منافسه وفرّط بتقدم 21 نقطة في الربع الثالث قبل أن يخسر 107-101 أمام دالاس مافريكس في سان أنتونيو.

عشية عيد ميلاده الثالث والعشرين، قاد السلوفني لوكا دونتشيتش مافريكس مع 34 نفطة و11 متابعة وبرز في نهاية المباراة قبل أن يحسم الامور برميات حرة.

في نيويورك، حقق هاردن أول "تريبل دابل" مع سفنتي سيكسرز وتعاون مع إمبيد ليقودا فريقهما للفوز 125-109 على نيكس.

وحقق هاردن الذي لعب مباراته الثانية مع فريقه الجديد منذ انتقاله من بروكلين نتس الـ"تريبل دابل" رقم 68 في مسيرته مع 29 نقطة، 16 تمريرة حاسمة و10 متابعات. كما سرق الكرة في خمس مناسبات ليؤكد أنه وإمبيد الذي سجل 37 نقطة وتسع متابعات وأربعة تصديات، ثنائية بإمكانها أن تقود الفريق بقوة للمنافسة على اللقب.

وقال إمبيد عن هجوم سيكسرز مع هاردن "لا يمكن إيقافنا! إنه ممرر رائع كما أنه سيحظى بمراقبة قوية. لذا عليكم أن تتخذوا القرار، هل تريدون مراقبتي أو مراقبته؟ وإذا حصل ذلك لكلينا، هناك ماتيس (ثايبول) الذي يمكنه أن يخترق الى السلة أو مسددين من الخارج".

ويحتل فيلادلفيا المركز الثالث في الشرقية برصيد 37-23 متخلفًا فقط بمباراتين ونصف عن ميامي هيت المتصدر.

© 2022 AFP