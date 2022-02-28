زوار في اكسبو دبي بلا كمامات بعد تخفيف إجراءات الوقاية من كوفيد-19

كريم صاحب ا ف ب/AFP

دبي (أ ف ب) – تخلى العديد من زوار معرض إكسبو 2020 دبي، وهو أكبر حدث عالمي ينظّم حضوريا منذ وباء كوفيد-19، عن الكمامات الإثنين، بعدما خففت الإمارات القيود المرتبطة بالفيروس في محاولة للعودة إلى الحياة الطبيعية.

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وشوهد رجال ونساء وأطفال في إكسبو، المعرض العالمي الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار ويضم أكثر من 190 جناحا، يتجولون في الموقع الضخم بدون كمامات.

وألغت الإمارات شرط وضع الكمامات في الهواء الطلق في عطلة نهاية الأسبوع، لكنها أبقت ذلك إلزاميًا للأماكن المغلقة.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إنّ القرار ياتي "تماشياً مع استراتيجية الدولة لخلق التوازن بين الصحة العامة ومختلف القطاعات الحيوية ودعماً للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام".

من جهتهم، اعلن منظمو إكسبو في بيان الأحد ان الأقنعة لم تعد مطلوبة في الهواء الطلق لكن "الضيوف والموظفين مدعوون لمواصلة القيام بذلك في أماكن الترفيه الشعبية ذات الحضور الكبير".

وسجلت الإمارات أكثر من 879 ألف إصابة بينها 2301 حالة وفاة. و كانت دبي، التي يعتمد اقتصادها بشدة على السياحة، واحدة من أولى الوجهات التي استقبلت الزوار في تموز/يوليو 2020 ، في موازاة حملة تطعيم وطنية كبرى.

وتسجل الإمارات واحدا من أعلى معدلات التطعيم في العالم، حيث تم تلقيح أكثر من 95 في المئة من الأشخاص المؤهلين من سكانها البالغ عددهم حوالي 10 ملايين شخص بشكل كامل ضد الفيروس، وفقًا لبيانات حكومية.

وكانت السلطات تعتمد على المعرض الذي يستمر ستة أشهر حتى آخر آذار/مارس، لجذب ملايين الزوار وتعزيز الاقتصاد بعد أن تضرر بشدة من الوباء.

© 2022 AFP