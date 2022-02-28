كولمان بطل الولايات المتحدة في سباق 60 م داخل القاعة للمرة الثالثة تواليًا

إيد جونز ا ف ب/ارشيف

الاميركي كريستان كولمان بعد فوزه بسباق 60 م داخل القاعة في بطولة الولايات المتحدة في سبوكان في واشنطن في 27 شباط/فبراير 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – تُوّج كريستيان كولمان، بطل العالم وحامل الرقم القياسي، بلقب سباق 60 م داخل القاعة في الولايات المتحدة للمرة الثالثة تواليًا الاحد في سبوكان في واشنطن، مؤكدًا جاهزيته لبطولة العالم داخل القاعة في بلغراد الشهر المقبل.

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وحقق كولمان الذي عاد الى منافسات المضمار بعد تنفيذه عقوبة إيقاف لمدة 18 شهرًا بسبب خرقه قواعد المنشطات، زمنًا قدره 6.45 ثانية هو الأفضل هذا العام.

وتصدر ابن الـ25 عامًا، بطل العالم في سباقي 60 و100 م، من البداية حتى النهاية منهيًا السباق أمام مارفين برايسي (6.48 ث).

وبعد تتويجه بسباق 60 م في بطولة العالم الاخيرة داخل القاعة في برمنغهام عام 2018، فرض نفسه المرشح الابرز للاحتفاظ باللقب في بلغراد بين 18 و20 الشهر المقبل.

قال بعد الفوز "إنه شعور رائع. أنا محظوظ لفرصة المنافسة هنا أمام متسابقين من الطراز العالمي وأحقق الفوز".

وتابع "سنذهب الى هناك (بلغراد) ونقدم عرضًا رائعًا للولايات المتحدة ونكون جاهزين".

وبعد تتويجه بذهبية 100م في مونديال 2019 في قطر، اعتبر كولمان من أبرز المرشحين للهيمنة على سباقات السرعة في حقبة ما بعد الاسطورة الجامايكي أوساين بولت، ولكن ثلاثة انتهاكات لالتزامات مكافحة المنشطات، مرادفة لمدة عامين من التعليق، ثم تم تخفيضها إلى 18 شهرًا، أوقفت مسيرته الصاروخية ما أدى الى غيابه عن أولمبياد طوكيو الصيف الماضي.

وحافظ غرانت هولواي على سجله خاليًا من الهزائم للعام الثامن تواليًا في سباق 60 م حواجز بعد أن سجل بطل العالم 2019 في 110 م حواجز زمن 7.37 ثانية.

وحقق راين كراوزر، المتوج بآخر لقبين أولمبيين، لقب رمي الكرة الحديد مسجلا مسافة 22.51 م هي الافضل هذا العام.

© 2022 AFP