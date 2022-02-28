ليدز يعيّن الأميركي مارش مدرباً جديداً له

روني هارتمان ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

لندن (أ ف ب) – أعلن نادي ليدز يونايتد الإنكليزي الذي يشهد موسماً سيئاً في البريميرليغ الاثنين، تعيين الأميركي جيسي مارش مدرباً له، خلفاً للأرجنتيني المقال مارسيلو بييلسا.

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ويأتي تعيين مارش البالغ 48 عاماً وكان مدرباً للايبزيغ الألماني، في وقت يقبع فيه نادي ليدز على بعد نقطتين فقط من منطقة الهبوط.

وأعلن النادي إن مارش عُيّن "في انتظار الموافقة الدولية" على صفقة تمتد حتى حزيران/يونيو 2025، وأنه سيتولى مهماته في مواجهة ليستر سيتي في الدوري السبت.

وقال مدير كرة القدم في النادي فيكتور أورتا "لدينا خطة طويلة المدى ونعتقد اعتقاداً راسخاً أنه يستطيع نقل ليدز يونايتد إلى مستوى أفضل، ونحن متحمسون لما يحمله لنا المستقبل".

وكان ليدز أعلن الأحد إقالة بييلسا الذي أعاده الموسم الماضي إلى مصاف الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004، وذلك بسبب سوء النتائج، وآخرها الخسارة برباعية نظيفة السبت الماضي أمام توتنهام.

وبالتالي، ليس أمام مارش إلا 12 مرحلة لحلحلة أزمة ليدز.

وكان لايبزيغ أنهى تعاقده مع مارش في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وكان انضم إلى الفريق الألماني بعد تحقيقه ثنائية الدوري والكأس مع سالزبورغ النمسوي في 2020 و2021.

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