أن بي ايه: هيت يسقط بولز في صراع صدارة الشرقية و52 نقطة لمورانت

جاستن فورد غيتي/ا ف ب

جا مورانت خلال المبارة التي سجل فيها 52 نقطة لممفيس غريزليز ضد سان أنتونيو سبيرز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 28 شباط/فبراير 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – حسم ميامي هيت مباراته ضد ضيفه شياكاغو بولز 112-99 في صراعه مع وصيفه على صدارة المنطقة الشرقية، فيما أحرز جا مورانت 52 نقطة مع ممفيس غريزليز، هي الاعلى في مسيرته، وقدم اثنتين من أجمل لمحات الموسم ليقوده للفوز 118-105 على سان أنتونيو سبيرز الاثنين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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وحقق هيت انتصاره الرابع تواليًا ملحقًا الخسارة الثانية على التوالي بشياكاغو ليبتعد عنه بفارق مباراتين في صدارة الشرق.

وقدم ميامي أداء جماعيًا مميزًا، إذ سجل كل من النيجيري-الاميركي غابي فينسينت وتايلر هيرو 20 نقطة مقابل 15 لكل من جيمي باتلر وبام أديبايو.

كما لعب الأداء الدفاعي الرائع الذي قدمه الفريق دورًا ثمينًا في الفوز، بعد أن نجح لاعبوه في الحد من خطورة ديمار ديروزان وأوقفوا سلسلة من 10 مباريات تواليًا سجل فيها أقله 30 نقطة، ليكتفي بـ18.

ورفع ميامي سجله في الصدارة الى 41-21 مقابل 39-23 لهيت.

قال فينسينت عن دفاع ميامي على ديروزان "استعدينا له بطرق عدة، حاصرناه وواجهناه بقوة وجعلناه غير مرتاح"، مضيفًا "رغم ذلك، سدد كرات ناجحة ولكن حققنا الفوز".

في ممفيس، سجل مورانت 22 تسديدة ناجحة من أصل 30 في الأمسية ليحقق غريزليز انتصاره الثاني تواليًا بعد فوزه على بولز السبت.

والى جانب أدائه المذهل، قدّم مورانت اثنتين من أجمل لمحات الموسم، أولا عندما سجّل سلة ساحقة وجهًا لوجه أمام عملاق سبيرز الاسترالي جاكوب بولتيل، قبل أن تصله كرة من رمية تماس من النيوزيلندي ستيف آدمز من أول الملعب الى آخره، تابعها سريعًا وهو يقفز من المسافة المتوسطة مع صافرة نهاية الربع الثاني.

وعزز ممفيس مركزه الثالث في الغربية مع 43 انتصارًا و20 هزيمة، خلف غولدن ستايت ووريرز (43-18) وفينيكس صنز (49-12).

وعاد ميلووكي باكس حامل اللقب، رابع الشرقية، الى الانتصارات بفوزه على ضيفه تشارلوت هورنتس 130-106.

© 2022 AFP