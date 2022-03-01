إيلون ماسك يرسل معدات لأوكرانيا لتوفير الانترنت عبر كوكبة ستارلينك

مادس كلاوس راسموسن ريتزو سكانبيكس/ا ف ب/ارشيف

قمر اصطناعي من كوكبة ستارلينك من انتاج سبايس اكس في سماء سفيندبورغ في فنلندا في 21 نيسان/أبريل 2020

واشنطن (أ ف ب) – وصلت شحنة من محطات توفير خدمة الانترنت عبر أقمار "ستارلينك" الاصطناعية التابعة لإيلون ماسك الاثنين إلى أوكرانيا على ما أفاد وزير أوكراني طلب من الملياردير المساعدة في مواجهة الغزو الروسي.

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وستساعد هذه المعدات في توفير الانترنت في مناطق توقفت فيها الخدمة بسبب الهجوم الذي باشره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جارته.

وكتب وزير الشؤون الرقمية في أوكرانيا مايخايلو فيدوروف في تغريدة "ستارلينك باتت هنا. شكرا إيلون ماسك" مع صورة لشاحنة تحمل معدات "ستارلينك".

وكان فديروف حث ماسك على توفير خدمات "ستارلينك" لأوكرانيا بعد أيام على بدء الغزو الروسي الأسبوع الماضي وكتب في تغريدة "فيما تحاول استيطان المريخ، تحاول روسيا احتلال أوكرانيا! فيما تحط صواريخك بنجاح من الفضاء، تهاجم الصواريخ الروسية المدنيين".

ورصدت مجموعة "نتبلوكس" لمراقبة الانترنت سلسلة من الانقطاعات في خدمة الانترنت في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

وتشغل "ستارلينك" كوكبة من أكثر من ألفي قمر اصطناعي هدفها توفير الانترنت عبر العالم ولا سيما إلى المناطق النائية والفقيرة.

وأطلقت الشركة الجمعة 50 قمرا إضافيا ومن المتوقع أن ترسل أقمارا كثيرة أخرى في فترات لاحقة إلى مدار الأرض.

© 2022 AFP