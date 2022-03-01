الاتحاد الدولي لألعاب القوى يستبعد الرياضيين الروس والبيلاروس من مسابقاته

رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في المركز الصحفي الرئيسي لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في طوكيو في 27 تموز/يوليو 2021.

باريس (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى الثلاثاء استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من جميع مسابقات أم الألعاب "في المستقبل المنظور وبأثر فوري"، وذلك بناء على توصية من اللجنة الأولمبية الدولية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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وقال الاتحاد الدولي في بيان "سيتم استبعاد جميع الرياضيين والمرافقين والمسؤولين من روسيا وبيلاروس من جميع مسابقات ألعاب القوى العالمية في المستقبل المنظور بأثر فوري".

واضاف "تشمل الأحداث القادمة بطولة العالم لألعاب القوى في الهواء الطلق في يوجين (أوريغون) الأميركية في تموز/يوليو المقبل، وبطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة في بلغراد في الفترة من 18 إلى 20 آذار/مارس الحالي، وبطولة العالم للمشي للفرق في مسقط والتي ستبدأ يوم الجمعة في عمان (4 آذار/مارس)".

وقال رئيس الاتحاد الدولي البريطاني سيباستيان كو أن استبعاد الروس والبيلاروس عقاب "مخالف للتيار" بالنسبة له لكنه يدافع عنه لأن هذه القضية "مختلفة".

وأضاف "كل من يعرفني سيفهم أن فرض عقوبات على الرياضيين بسبب تصرفات حكومتهم يتعارض مع التيار"، مؤكداً "لقد شجبت ممارسة السياسيين التي تستهدف الرياضيين والرياضة لإثارة نقاط سياسية عندما تواصل القطاعات الأخرى أعمالها".

وتابع "هذا مختلف حيث فرضت الحكومات والشركات والمنظمات الدولية الأخرى عقوبات وتدابير ضد روسيا في جميع القطاعات".

وأبرز كو "العالم مرعوب مما فعلته روسيا، بمساعدة وتواطؤ من بيلاروس. اعتقد المسؤولون العالميون أنهم يستطيعون تجنب غزو من خلال القنوات الدبلوماسية ولكن من دون جدوى، بالنظر إلى نية روسيا الراسخة في غزو أوكرانيا".

وأردف قائلاً "على الرياضة أن تتكاثف وأن تنضم إلى هذه الجهود لإنهاء هذه الحرب واستعادة السلام. لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نتجاهل هذه الحرب".

وأوضح الاتحاد الدولي أنه يحتفظ بالحق في اتخاذ "تدابير إضافية، بما في ذلك تعليق عضوية الاتحاد البيلاروسي"، خلال اجتماعه المقبل الأسبوع المقبل (9-10 آذار/مارس).

يذكر أن الاتحاد الروسي لألعاب القوى مستبعد من قبل الاتحاد الدولي منذ عام 2015 بسبب "التنشط الممنهج" للدولة الروسية، وبالتالي فهو غير مؤهل حاليًا لاستضافة أحداث ألعاب القوى العالمية أو إرسال فرق إلى البطولات الدولية.

ورحب رئيسا لجنة الرياضيين في الاتحاد الدولي بطل القفز بالزانة الفرنسي رينو لافيليني ورامية الكرة الحديد النيوزيلندية فاليري آدامز بقرار الهيئة الدولية حسب بيان الأخيرة.

© 2022 AFP