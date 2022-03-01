العثور على 6 جثث على شواطئ جزيرة ليسبوس والبحث جار عن مركب مهاجرين

صورة وزعها خفر السواحل اليوناني في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2021 تظهر سفينة تقل مهاجرين خلال عملية إنقاذ قبالة كريت

جزيرة ليسبوس (Grèce) (أ ف ب) – عثر على ست جثث صباح الثلاثاء على شاطئ في جزيرة ليسبوس اليونانية يرجح أنهم ضحية غرق مركب مهاجرين، ويجرى البحث عن ضحايا آخرين محتملين على ما ذكرت شرطة المرافئ.

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وتفيد أولى معلومات خفر السواحل أن أحد المتنزهين "عثر على أربع جثث" على شاطئ أنو سكالا على بعد كيلومتر واحد من مرفأ ميتيليني كبرى مدن هذه الجزيرة الواقعة في بحر إيجه فيما "انتشلت جثتان أخريان من المياه".

والجثث عائدة لثلاثة رجال ثلاث نساء لا يضعون سترات نجاة.

ونقلت الجثث إلى مستشفى الجزيرة للخضوع للتشريح على ما أفاد مسؤول في الجهاز الإعلامي لخفر السواحل.

وأضاف المصدر نفسه أنهم "على الأرجح أجانب". وتتواصل عمليات البحث "للعثور على أشخاص آخرين محتلمين قضوا أو هم عرضة للخطر".

وتشارك في عمليات البحث ثلاثة زوارق دورية تابعة لشرطة المرافئ ومروحية على ما أفاد مصدر محلي.

ولم يعثر حتى الآن علي المركب أو حطامه بحسب شرطة المرافئ.

وتقع جزيرة ليسبوس على بعد أقل من عشرة أميال بحرية من سواحل تركيا الغربية وهي ممر اعتيادي للمهاجرين الآتين من آسيا والشرق الأوسط عبر تركيا والمتوجهين إلى أوروبا الغربية.

وعززت اليونان بمساعدة وكالة مراقبة الحدود الأوروبية "فرونتيكس" في السنوات الأخيرة عمليات التدقيق والمراقبة ما حد من وصول مهاجرين إلى الجزر الواقعة في شمال غرب بحر إيجيه.

خلال أزمة الهجرة الكبيرة العام 2015 مر نحو نصف مليون شخص عبر هذه الجزر في اليونان للتوجه إلى اوروبا الغربية.

© 2022 AFP