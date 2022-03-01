بطولة إنكلترا: فاردي يكلل عودته بقيادة ليستر إلى سكة الانتصارات

اولي سكارف اف ب/ارشيف

مهاجم ليستر سيتي جايمي فاردي يحتفل بهزه شباك ليفربول في ربع نهائي مسابقة كأس الرابطة الانكليزية في 22 كانون الاول/ديسمبر 2021.

لندن (أ ف ب) – كلل المهاجم جايمي فاردي عودته إلى الملاعب بقيادة فريقه ليستر سيتي إلى سكة الانتصارات بالفوز على مضيفه بيرنلي 2-صفر الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

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وجاء فوز ليستر سيتي متأخراً بعدما حسم النقاط الثلاث بين الدقيقتين 82 و90، بداية مع جيمس ماديسون، قبل أن يضيف فاردي، العائد من اصابة ابعدته عن الملاعب أكثر من شهرين، الثاني اثر تمريرة من هارفي بارنز.

وخاض فاردي (35 عاماً) مباراته الاولى منذ 28 كانون الثاني/يناير والفوز على ليفربول 1-صفر، اثر تعرضه لاصابة في أوتار ركبته.

ورفع فاردي رصيده إلى 10 أهداف في 17 مباراة خاضها في الدوري الممتاز هذا الموسم.

واستعاد ليستر نغمة الفوز بعد خمس مباريات متتالية خسر خلالها ثلاث مرات وتعادل مرتين.

وكان من المفترض اقامة المباراة في منتصف كانون الثاني/يناير، إلا انها ارجئت بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وصعد ليستر إلى المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة، علماً انه يملك ثلاث مباريات مؤجلة، في حين تجمد رصيد بيرنلي المهدد بالهبوط إلى الـ"تشامبيونشيب" عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر.

© 2022 AFP