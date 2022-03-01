روسيا في عزلة رياضية: استبعاد مونديالي، حظر كامل وفسخ عقود رعائية

غابريال بويس ا ف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – استبعاد روسيا من تصفيات مونديال 2022 في كرة القدم، توصية أولمبية بحظر عن كامل المسابقات وفسخ لعقود الرعاية: قبل أقل من أسبوع على انطلاق الألعاب البارالمبية في الصين، كانت عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا ثقيلة على روسيا التي وجدت نفسها في عزلة رياضية تامة.

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استبعاد عن مونديال 2022

بعد استضافتها المونديال الأخير عام 2018، ستغيب روسيا عن نسخة قطر 2022 المقرر بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر، نتيجة قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

أعلن فيفا في بيان مشترك مع نظيره الأوروبي تعليق مشاركات الأندية والمنتخبات الكروية في كل المسابقات "حتى إشعار آخر"، وذلك بعد تردده في اتخاذ قرار حاسم الأحد، عندما اكتفى بفرض خوض روسيا مبارياتها تحت راية محايدة ولعب مبارياتها البيتية خارج قواعدها، ما استدعى انتقادات واسعة النطاق.

بولندا التي كانت ستحلّ على روسيا في الملحق الأوروبي كانت قد أعلنت رفضها مواجهة روسيا، وسارت على خطاها السويد وتشيكيا، الخصمان المحتملان لروسيا في الملحق المقرر في آذار/مارس الجاري.

وفي سؤال لفرانس برنس مساء الإثنين، رفض فيفا الإجابة عما إذا كانت بولندا ستتأهل إلى نهائي ملحق المسار الثاني أو سيتم اعتماد نظام مختلف.

وسيجتمع الاتحاد الأوروبي للعبة الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن تأثير استبعاد روسيا عن بطولة أوروبا للسيدات في تموز/يوليو المقبل في انكلترا.

وبعد تجريد ويفا لسان بطرسبورغ الروسية من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا ومنحها لاستاد دو فرانس في باريس، تم أيضاً استبعاد نادي سبارتاك موسكو، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، وتحديداً من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، حيث كان من المتوقع مواجهة لايبزيغ الالماني في الدور ثمن النهائي.

توصية أولمبية بالحظر

أوصت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية الدولية ومنظمي الأحداث الرياضية بحظر مشاركة الروس والبيلاروس في مسابقاتهم، مبقية على توصيتها السابقة بعدم تنظيم مسابقات على الأراضي الروسية.

وحيّت اللجنة الأولمبية الدولية التي خالفت تقليدها المتمثل في المطالبة بحياد الرياضيين، "الدعوات العديدة للسلام التي أطلقها الرياضيون والمسؤولون الرياضيون وأعضاء المجتمع الأولمبي العالمي".

اتخذت إجراءً قوياً آخر رغم رمزيته بسحب وسام "الاستحقاق الأولمبي"، وهو أعلى وسام أولمبي، من جميع كبار المسؤولين الروس بدءاً من الرئيس فلاديمير بوتين.

أوصت أيضاً عدم رفع أعلام روسيا وبيلاروس أو عزف نشيديهما.

منبوذون

اتخذ العديد من الاتحادات الرياضية الدولية تدابير صارمة بحق روسيا وأحياناً بيلاروس في الكرة الطائرة، التزلج، البياتلون، هوكي الجليد، الرغبي، الملاكمة والسباحة...

منتخب روسيا لهوكي الجليد (تحت راية محايدة) خلال نهائي أولمبياد بكين 2022 الذي خسره ضد فنلندا كيريل كودريافتسيف ا ف ب/ارشيف

وفي الكرة الطائرة، أعلن الاتحاد الدولي سحب بطولة العالم المقررة في نهاية آب/أغسطس من روسيا. وكانت بولندا بطلة العالم وفرنسا بطلة الأولمبياد قد حذرت من الانسحاب بحال الابقاء على الاستضافة الروسية.

قال الاتحادان السويدي والنروجي للتزلج إن الرياضيين الروس غير مرحّب بهم على أراضيهم في آذار/مارس، في خطوة مماثلة للسلطات البريطانية.

فُرض حظر على المنتخبات الروسية والبيلاروسية من قبل الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، ما يعني غياب روسيا عن مونديال 2022 في فنلندا، بالاضافة إلى الاتحاد العالمي للرغبي، ليضع حداً للآمال الروسية الضئيلة بالتأهل إلى مونديال فرنسا 2023.

تمّ تعليق مشاركة ثلاثة أندية روسية في بطولة "يوروليغ" في كرة السلة، فيما ألغى الاتحاد الدولي للتزلج كل المسابقات المقررة في روسيا، على غرار الاتحاد الدولي للبادمنتون والسباحة الذي ألغى مونديال الناشئين في قازان الروسية في آب/أغسطس.

كما أعلن أكبر أربعة اتحادات ملاكمة عدم إقامة أي نزال في روسيا.

وفي التايكواندو، جرّد الاتحاد الدولي بوتين من الحزام الأسوَد الفخري 9 دان الممنوح له منذ 2013، معتبراً أن تصرفات موسكو تتعارض مع رؤية الرياضة "السلام أغلى من الانتصار".

فضّ الشراكة مع "غازبروم"

وأعلن ويفا أيضاً فضّ شراكته "بمفعول فوري" مع عملاق الغاز الروسي "غازبروم"، أحد رعاته الرئيسيين منذ العام 2012.

جُرّد استاد غازبروم في سان بطرسبورغ من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 ديميتار ديلكوف ا ف ب/ارشيف

وقُدّرت قيمة العقد بـ40 مليون يورو سنوياً، وفقاً لوسائل إعلام متخصصة، وكانت تغطّي تكاليف دوري أبطال أوروبا والمسابقات الدولية التي ينظمها ويفا، إضافة إلى كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا في العام 2024.

وأعلن شالكه الألماني العريق فسخ شراكته مع غازبروم ومانشستر يونايتد الإنكليزي مع شركة الطيران الروسية أيروفلوت.

لا فورمولا في سوتشي

بعدما أصبحت رمزاً للـ"قوّة الناعمة" الروسية في عالم الرياضة، ستُحرم سوتشي، مضيفة أولمبياد 2014 الشتوي، من استقبال جائزة الفورمولا واحد الكبرى، بعد قرار من مالك حقوق بطولة العالم ليبرتي ميديا الأميركي.

البريطاني لويس هاميلتون خلال جائزة روسيا الكبرى للفورمولا واحد في أيلول/سبتمبر 2021 ألكسندر نيمينوف ا ف ب/ارشيف

يدرس فريق هاس علاقته المستقبلية مع الراعي الروسي أورالكالي، فيما يبدو غامضاً مستقبل السائق الروسي نيكيتا مازيبين نجل أحد مسؤولي أورالكالي.

حالة أبراموفيتش

أصبح رومان أبراموفيتش شخصية رئيسة في مشهد كرة القدم الإنكليزية في آخر 19 عاماً منذ امتلاكه نادي تشلسي وقيادته إلى لقب دوري أبطال أوروبا مرتين. انسحب الملياردير الروسي من خلال بيان غامض وجدلي منح فيه سلطة إدارة ورعاية نادي غرب لندن إلى مؤسسته الخيرية.

الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش في ملعب ستامفورد بريدج في لندن في شباط/فبراير 2016 غلين كيرك ا ف ب/ارشيف

أما موناكو الفرنسي، فلا يزال متكتماً حيال مصير مالكه الروسي الملياردير ديميتري ريبولوفليف.

الخصوم مستنفرون

ليست كرة القدم الوحيدة التي شهدت احجام الخصوم على مواجهة الروس: في القاهرة، رفض منتخب أوكرانيا للمبارزة مواجهة المنتخب الروسي في كأس العالم.

طالب لاعبو ولاعبات التنس رابطتي كرة المضرب بالتحرّك. قبل مواجهتها المقرّرة مع الروسية أناستازيا بوتابوفا الثلاثاء في مونتيري، أعلنت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا عدم مواجهة أي خصمة روسية أو بيلاروسية، إذا لم تكن مشاركتهن تحت راية محايدة.

© 2022 AFP