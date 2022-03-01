كأس إنكلترا: محرز وغريليش يقودان سيتي إلى ربع النهائي وميدلزبره يطيح بتوتنهام

أولي سكارف ا ف ب

لاعب مانشستر سيتي جاك غريليش يسدد ويسجل في مرمى بيتربوروه يونايتد من الـ"تشامبيونشيب" خلال الدور الخامس من مسابقة كأس إنكلتر لكرة القدم على ملعب لندن رود ستاديوم في الأول من آذار/مارس 2022

لندن (أ ف ب) – قاد الدوليان الجزائري رياض محرز وجاك غريليش الثلاثاء فريقهما مانشستر سيتي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم بتسجيلهما هدفي الفوز على بيتربوروه يونايتد من الـ"تشامبيونشيب"، في مباراة شهدت حمل الأوكراني اولكسندر زينتشنكو شارة القيادة في اول ظهور له منذ غزو روسيا لبلاده.

إعلان اقرأ المزيد

وانتظر بطل الدوري الشوط الثاني لحسم اللقاء لصالحه في غضون 7 دقائق، فافتتح محرز التسجيل في الدقيقة 60 وأضاف غريليش الثاني في الدقيقة 67.

في مباراة غير متكافئة انتقل متصدر الدوري الممتاز سيتي للعب أمام متذيل الـ"تشامبيونشيب" للمستوى الثاني بيتربوروه يونايتد في الدور الخامس للمسابقة المحلية.

ويخوض بيتربوروه عامه الاول في الـ"شامبيونشيب" بعد ثلاثة أعوام في المستوى الثالث، لكنه لم يذق طعم الفوز في الدوري منذ كانون الأوّل/ديسمبر 2021، فخسر في 9 مباريات وتعادل في اثنتين.

وانتهت مغامرة بيتربوروه على يدي سيتي بعدما كان أقصى بريستول روفرز من الدرجة الرابعة 2-1، وثم كوينز بارك رينجرز في صراع الدرجة الثانية 2-صفر.

وخاض بيتربوروه مباراته أمام سيتي على وقع اقالة مدربه دارن فيرغوسون في 24 شباط/فبراير ليحل بدلاً منه الايرلندي الشمالي غرانت ماكان الذي عاش خسارته الاولى في باكورة مبارياته أمام فريقه السابق هال سيتي صفر-3 السبت الماضي، قبل أن تتكرر تجربته الأليمة في الكأس.

في المقابل، يعيش سيتي أفضل أحواله مع خسارة يتيمة (أمام توتنهام 2-3 في 19 شباط/فبراير) في مبارياته الـ 15 الاخيرة في مختلف المسابقات، محققاً 13 فوزاً مقابل تعادل، وذلك قبل مباراته أمام بيتربوروه.

ولم يواجه سيتي أي منافسة تذكر في الكأس المحلية حيث فاز على سويندون وفولهام بالنتيجة ذاتها 4-1 في الدورين السابقين.

وهو اللقاء الثاني بين الفريقين بعد أوّل في الدور الخامس من الكأس المحلية أيضاً في شباط/فبراير 1981، انتهى بتأهل سيتيزنس للدور التالي بفضل فوزه على أرضه 1-صفر.

على ملعب لندن رود ستاديوم، انتهى الشوط الاول عقيماً بين الفريقين رغم استحواذ سيتي على الكرة إلا انه اصطدم بقلة نجاحه في انهاء الهجمات، فيما بدا بيتربوروه خطيراً في الهجمات المرتدة.

ولاحت أخطر فرصة لسيتي في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع بعدما وصلت الكرة خلف الدفاع إلى المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس، فسيطر عليها بصدره وحاول تسديدها "على الطاير" بيمناه لكنه فشل في مبتغاه، لينقض عليها الحارس الالماني ستيفن بندا.

مع بداية الشوط الثاني، اجرى الاسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي تبديلين لتدعيم خط الدفاع فأخرج الهولندي ناثان أكيه والبرتغالي روبن دياش ودفع بالاسباني إمريك لابورت وجون ستونز.

وقص محرز شريط الاهداف بمجهود فردي بعدما اخترق من الجهة اليسرى وتجاوز ليسدد أرضية في الشباك (60)، في أوّل تسديدة بين الخشبات الثلاث لسيتي بعد ساعة من اللعب، قبل أن يضيف غريليش الثاني بعد سبع دقائق اثر تمريرة طويلة من فيل فودن، هي السابعة له هذا الموسم، سيطر عليها بيسراه وتابعها في الشباك فور خروج بندا من مرماه، مسجلاً هدفه الرابع هذا الموسم.

وفشل بيتربوروه في تكرار انجاز عام 1965 عندما وصل إلى ربع النهائي وخسره أمام تشلسي 1-5، علماً انه انتظر 36 عاماً للتأهل إلى الدور الخامس.

ميدلزبره يطيح بتوتنهام بعد يونايتد

وحقق ميدلزبره من الـ"تشامبيونشيب" مفاجأة مدوية باقصائه توتنهام من ثمن النهائي بفوزه عليه 1-صفر بعد التمديد.

وأكد ميدلزبره انه ليس لقمة سائغة أمام الكبار اذ سبق له أن أطاح بمانشستر يونايتد من الدور الرابع.

وسجل هدف الفوز الغالي لميدلزبره الشاب جوش كوبن بعد تبادل للكرة مع كروكس، فكسر ابن الـ 19 عاماً مصيدة التسلل وتقدم نحو الحارس الفرنسي هوغو لوريس وسدد بيمناه في الزاوية اليسرى (107).

ولم يتمكن رجال المدرب الايطالي أنتونيو كونتي من البناء على فوزهم الكبير على المضيف ليدز يونايتد 4-صفر في الدوري السبت.

وحجز كريستال بالاس مقعده إلى ربع النهائي بفوزه على ستوك سيتي (تشامبيونشيب) 2-1.

وسجل للفائز السنغالي شيكو كوياتيه (53) والهولندي خايرو ريديفالد (83)، وللخاسر جوش تايمون (58).

وتستكمل منافسات هذا الدور الاربعاء، فيلعب ساوثمبتون مع وست هام يونايتد، وليفربول مع نوريتش سيتي، وتشلسي مع لوتن تاون (تشامبونشيب)، والخميس بلقاء إيفرتون مع بورهام وود (المستوى الخامس)، على أن تختتم الإثنين المقبل بلقاء نوتنغهام فوريست (تشامبيونشيب) مع هادرسفيلد (تشامبيونشيب).

© 2022 AFP