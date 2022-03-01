كأس إيطاليا: تعادل مخيب لقطبي ميلانو في ذهاب نصف النهائي

مدافع ميلان الانكليزي فيكايو توموري (يسار) يحاول انتزاع الكرة من مدافع إنتر الهولندي دنزيل دامفريس خلال مباراة الفريقين في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا في الأول من آذار/مارس 2022.

ميلانو (أ ف ب) – واصل قطبا ميلانو إي سي ميلان وإنتر، بطل الدوري، نتائجهما المتذبذبة في الآونة الأخيرة بتعادل سلبي مخيب في دربي "ديلا مادونينا" الثلاثاء على ملعب سان سيرو في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم.

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ويلتقي الفريقان إياباً في 20 نيسان/أبريل المقبل على ملعب "جوسيبي مياتسا".

وتقام مباراة ذهاب نصف النهائي الثانية الاربعاء بين يوفنتوس حامل اللقب وفيورنتينا.

"أفضل هجوم في الدوري"

ويتنافس ميلان الساعي الى لقبه السادس في مسابقة الكأس والأول منذ 2003، وإنتر، البطل سبع مرات آخرها في موسمي 2009-2010 و2010-2011، على لقب الدوري مع نابولي الذي يتصدر الترتيب بفارق الاهداف عن الأول وبفارق نقطتين عن الثاني الذي يملك مباراة مؤجلة ضد بولونيا.

وتنتظر ميلان قمة نارية الاحد المقبل ضد نابولي.

ورغم ترسانته الهجومية القوية فشل إنتر في هز الشباك للمباراة الرابعة توالياً في مختلف المسابقات.

وعلق مدرب سيموني إينزاغي قائلا "ما زلنا أفضل هجوم في الدوري الإيطالي، لم نسجل في أربع مباريات لكننا سنعود" في اشارة الى هز مهاجميه للشباك 55 مرة في الدوري أي الأقوى أمام لاتسيو (54) وميلان (53) وهيلاس فيرونا (52) وأتالانتا (50).

كما هي المباراة الخامسة توالياً التي يعجز فيها عن تحقيق الفوز في مختلف المسابقات وتحديداً منذ تغلبه على روما 2-صفر في ربع نهائي المسابقة حيث تعادل بعدها مع نابولي 1-1 وخسر أمام ضيفه ليفربول الانكليزي صفر-2 في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ثم أمام ضيفه ساسوولو بالنتيجة ذاتها وتعادل سلباً مع جنوى في الدوري.

كلمة شيفتشنكو

في المقابل سقط ميلان في فخ التعادل الثالث توالياً بعد مضيفه ساليرنيتانا 2-2 وضيفه أودينيزي 1-1 في الدوري.

وتجدد اللقاء بين ميلان وإنتر بعد قرابة ثلاثة أسابيع من فوز الأول على الثاني 2-1 في عقر دار الاخير في الدوري.

وكان الغريمان التقيا في الدور ربع النهائي من المسابقة في الموسم الماضي وفاز إنتر 2-1 بهدف قاتل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع سجله الدنماركي كريستيان إريكسن من ركلة ثابتة.

وقبل مباراة الدربي اليوم، حمل مشجعو الفريقين أوراقًا كتبت عليها كلمة "سلام" بخصوص غزو روسيا لأوكرانيا، وتم عرض رسالة عبر الفيديو من أسطورة ميلان السابق الدولي الأوكراني أندري شيفتشنكو طالب فيها بإنهاء الحرب في أوكرانيا على شاشة ملعب سان سيرو الكبيرة.

وقال شيفتشنكو وسط تصفيق الجميع "الأصدقاء الإيطاليون، أرجوكم اجعلوا أصواتكم مسموعة... الأوكرانيون يريدون السلام لأن السلام لا حدود له".

أفضلية نسبية لميلان

وكان ميلان صاحب الافضلية والخطورة في بداية المباراة وكاد يفتتح التسجيل في مناسبتين في مدى دقيقة واحدة الأولى عبر الدولي البلجيكي أليكسي سالماكرز الذي تهيأت أمامه كرة عند حافة المنطقة بعد خطأ في التمرير بين حارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش والمدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار فسددها قوية أبعدها الحارس من باب المرمى (10)، والثانية بتسديدة للمدافع الدولي الفرنسي ثيو هرنانديز من داخل المنطقة بجوار القائم الايمن (11).

وتلقى ميلان ضربة موجعة بإصابة قائده وقطب دفاعه أليسيو رومانيولي عندما أبعد كرة برأسه من أمام رأس الدولي البوسني إدين دجيكو اثر تمريرة عرضية في توقيت مناسب (23)، فترك مكانه للفرنسي بيار كالولو (26).

وأنقذ هاندانوفيتش مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية للياو من خارج المنطقة (47).

وجرب أليساندرو فلورنتسي حظه بتسديدة من خارج المنطقة بين يدي هاندانوفيتش (63).

ودفع مدرب إنتر سيموني إينزاغي بالتشيليين أرتورو فيدال وأليكسيس سانشيس مكان نيكولو باريلا والارجنتيني لاوتارو مارتينيس (65).

رد عليه ستيفانو بيولي بثلاث تبديلات باشراكه الاسباني ابراهيم دياس والبرازيلي جونيور ماسياس والكرواتي أنتي ريبيتش مكان البوسني رادي كرونيتش وسالماكرز ولياو (67).

وتابع المدربان تبديلاتهما حيث أشرك إينزاغي الارجنتيني أنخل كوريا وماتيو دراميان والالماني روبن غوزنس، وبيولي دافيدي كالابريا من دون جدوى.

ولا يزال قانون الأهداف خارج الأرض ساري المفعول في كأس إيطاليا مما يعني أن ميلان سيحظى بميزة صغيرة عندما يستضيفه الإنتر إيابا.

وقال مدافعه الفرنسي هرنانديز "لعبنا بشكل جيد، كان الأمر صعبا ولكن لدينا مباراة أخرى".

واضاف "نحن نبذل قصارى جهدنا ونحظى بموسم رائع. نحن بحاجة إلى الاستمرار والفوز. سنحت لنا العديد من الفرص، لكن إذا لم تسجل فلن تفوز".

© 2022 AFP