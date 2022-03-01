كأس إيطاليا: تعادل مخيب لقطبي ميلان في ذهاب نصف النهائي

مدافع ميلان الانكليزي فيكايو توموري (يسار) يحاول انتزاع الكرة من مدافع إنتر الهولندي دنزيل دامفريس خلال مباراة الفريقين في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا في الأول من آذار/مارس 2022.

ميلانو (أ ف ب) – انتهى دربي "ديلا مادونينا" بين قطبي ميلانو إي سي ميلان وإنتر بتعادل سلبي مخيب الثلاثاء على ملعب سان سيرو في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم.

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ويلتقي الفريقان إياباً في 20 نيسان/أبريل المقبل على ملعب "جوسيبي مياتسا".

وتقام مباراة ذهاب نصف النهائي الثاني الاربعاء بين يوفنتوس حامل اللقب وفيورنتينا.

ورغم ترسانته الهجومية القوية فشل إنتر، بطل الدوري، في هز الشباك للمباراة الرابعة توالياً في مختلف المسابقات.

كما هي المباراة الخامسة توالياً التي يعجز فيها عن تحقيق الفوز في مختلف المسابقات وتحديداً منذ تغلبه على روما 2-صفر في ربع نهائي المسابقة حيث تعادل بعدها مع نابولي 1-1 وخسر أمام ضيفه ليفربول الانكليزي صفر-2 في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ثم أمام ضيفه ساسوولو بالنتيجة ذاتها وتعادل سلباً مع جنوى في الدوري.

في المقابل سقط ميلان في فخ التعادل الثالث توالياً بعد مضيفه ساليرنيتانا 2-2 وضيفه أودينيزي 1-1 في الدوري.

وكان ميلان صاحب الافضلية والخطورة في بداية المباراة وكاد يفتتح التسجيل في مناسبتين في مدى دقيقة واحدة الأولى عبر الدولي البلجيكي أليكسي سالماكرز الذي تهيأت أمامه كرة عند حافة المنطقة بعد خطأ في التمرير بين حارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش والمدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار فسددها قوية أبعدها الحارس من باب المرمى (10)، والثانية بتسديدة للمدافع الدولي الفرنسي ثيو هرنانديز من داخل المنطقة بجوار القائم الايمن (11).

وتلقى ميلان ضربة موجعة بإصابة قائده وقطب دفاعه أليسيو رومانيولي عندما أبعد كرة برأسه من أمام رأس الدولي البوسني إدين دجيكو اثر تمريرة عرضية في توقيت مناسب (23)، فترك مكانه للفرنسي بيار كالولو (26).

وأنقذ هاندانوفيتش مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية للياو من خارج المنطقة (47).

وجرب أليساندرو فلورنتسي حظه بتسديدة من خارج المنطقة بين يدي هاندانوفيتش (63).

ودفع مدرب إنتر سيموني إينزاغي بالتشيليين أرتورو فيدال وأليكسيس سانشيس مكان نيكولو باريلا والارجنتيني لاوتارو مارتينيس (65).

رد عليه ستيفانو بيولي بثلاث تبديلات باشراكه الاسباني ابراهيم دياس والبرازيلي جونيور ماسياس والكرواتي أنتي ريبيتش مكان البوسني رادي كرونيتش وسالماكرز ولياو (67).

وتابع المدربان تبديلاتهما حيث أشرك إينزاغي الارجنتيني أنخل كوريا وماتيو دراميان والالماني روبن غوزنس، وبيولي دافيدي كالابريا من دون جدوى.

© 2022 AFP