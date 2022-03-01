كأس فرنسا: نيس ينهي مغامرة فرساي ويتأهل إلى النهائي

فاليري هاش ا ف ب

سجل لاعب نيس أمين غويري هدفاً ومرر كرة حاسمة في فوز فريقه على فرساي من الدرجة الرابعة في نصف نهائي كأس فرنسا لكرة القدم على ملعب "أليانز ريفيرا" في نيس في الاول من آذار/مارس 2022

نيس (فرنسا) (أ ف ب) – حرم نيس ضيفه فرساي من الدرجة الرابعة من تكرار مفاجأة ليزيربييه في نسخة 2018، بعدما أقصاه من نصف نهائي النسخة الـ105 من مسابقة كأس فرنسا في كرة القدم بفوزه عليه 2-صفر، ليتأهل إلى المباراة النهائية.

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ويدين نيس بالفوز إلى مهاجمه الشاب أمين غويري الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 48، قبل أن يمرر كرة الهدف الثاني للبديل الدنماركي كاسبر دولبرغ (73).

وبلغ نيس النهائي بعد ربع قرن من تتويجه أمام غانغان في 1997 للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1952 و1954.

وضرب نيس موعداً في النهائي مع الفائز من مباراة نانت وموناكو في نصف النهائي الثاني المقررة الأربعاء.

وتقام المباراة النهائية في 8 أيار/المقبل على ملعب ستاد دو فرانس.

وكان ليزيربييه من الدرجة الثالثة حقق مفاجأة مدوية عندما بلغ مباراة القمة في 2018 وخسر بثنائية أمام باريس سان جرمان الغائب عن النهائي للمرة الأولى منذ 2015.

واقيمت المباراة على ملعب "أليانز ريفيرا" في نيس، بعدما بحث فرساي النادي المتواضع دون فائدة عن ملعب يستضيف مباراته نظراً لعدم استيفاء ملعبه "مونبورون" معايير مسابقة الكأس.

وكما كان متوقعاً، وجد فرساي متصدر دوري الدرجة الرابعة راهناً، صعوبة في مقارعة نيس الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب دوري الدرجة الأولى وسبق له أن جرّد باريس سان جرمان ونجومه من اللقب بفوزه عليه في ثمن نهائي الكأس بركلات الترجيح.

وغاب عن تشكيلة مدرب نيس كريستوف غالتييه الهولندي جاستن كلايفرت والبرازيلي دانتي لايقافهما، علماً أن الفريق الطامح للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا يخوض مواجهة نارية السبت أمام متصدر الدوري سان جرمان وترسانته.

وافتتح نيس التسجيل بفضل الهدف الـ12 في مختلف المسابقات لغويري ابن الـ22 عاماً والثاني له في الكأس بعد هدفه الأول أمام مرسيليا في الدور السابق، بعد تمريرة من السويسري جوردان مفولا لوتومبا فشل قائد الفريق المهاجم الجزائري أندي ديلور في التعامل معها ليتلقفها غويري ويسيطر عليها بصدره ويسددها بيمناه في الزاوية اليسرى (48).

وبعد 13 دقيقة من نزله بدلاً من ديلور، أضاف دولبرغ الثاني بتسديدة بيسراه عند حافة منطقة الجزاء بعد مجهود فردي رائع من غويري بعدما تجاوز 3 مدافعين ومرر كرة الهدف (73).

وهو الهدف السابع لدولبرغ في مختلف المسابقات.

© 2022 AFP