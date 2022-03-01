مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية (الصحة الفلسطينية)

جعفر اشتية ا ف ب/ا ف ب

مشيعون فلسطينيون يحملون جثمان الفتى محمد أبو صلاح (17 عاما) الذي قتل برصاص القوات الإسرائيلية خلال عملية عسكرية في قرية السيلة الحارثية قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة في 14 شباط/فبراير 2022.

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر الثلاثاء مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال مداهمة نفّذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت الوزارة في بيان "استشهد مواطن وأصيب آخر بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين".

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإنّ "قوات الاحتلال أطلقت النار على الأسير المحرّر عبد الله الحصري من مخيّم جنين ما أدّى إلى استشهاده، فيما أصيب مواطن آخر بجروح حرجة بالرصاص الحيّ في رأسه، وتمّ إدخاله لغرفة العمليات في أحد مستشفيات المدينة".

والأسبوع الماضي قتل فتى فلسطيني عمره 14 عاماً برصاص القوات الإسرائيلية التي قالت إنّ عناصرها أطلقوا النار عليه بعد أن رصدوه يرمي زجاجة حارقة قرب مدينة بيت لحم.

والضفة الغربية التي احتلّتها إسرائيل في 1967 يعيش فيها اليوم نحو ثلاثة ملايين فلسطيني إلى جانب 475 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية.

© 2022 AFP