أن بي ايه: دالاس يلحق الخسارة الثالثة تواليًا بليكرز وسقوط جديد لووريرز

روتالد مارتينيس غيتي/ا ف ب

قاد السلوفيني لوكا دونتشيتش عودة لدالاس مافريكس في الربع الاخير ليلحق بلوس أنجليس ليكرز الخسارة الثالثة تواليًا في دوري كرة السلة للمحترفين في 2 آذار/مارس 2022 على ملعب "كريبتو.كوم أرينا" في لوس أنجليس

لوس انجليس (أ ف ب) – سجّل السلوفيني لوكا دونتشيتش 25 نقطة فألحق وفريقه دالاس مافريكس الهزيمة الثالثة تواليًا بلوس أنجليس ليكرز، بفوزه على مضيفه 109-104 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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قاد دونتشيتش عودة دالاس في الربع الاخير محولا تأخره بفارق ست نقاط قبل سبع دقائق من النهاية، الى فوز بفارق خمس نقاط على ملعب "كريبتو.كوم أرينا".

وكانت ليلة مخيبة أخرى لزملاء ليبرون جيمس الذي سجل 26 نقطة و12 متابعة وخمس تمريرات حاسمة، بعد أن عادوا من تأخر وصل الى 21 نقطة في الشوط الاول الى تقدم في الربع الثالث الذي سجلوا فيه 31 نقطة مقابل 14 فقط لدالاس.

وأضاف جايلن برونسون 22 نقطة و16 لدوريان فيني-سميث من جانب دالاس.

وبات سِجِل مافريكس 37-25 في المركز الخامس في المنطقة الغربية فيما يقبع ليكرز في المركز التاسع (27-34) مع تضاؤل آماله لحجز بطاقة مباشرة الى الادوار الاقصائية.

وسجل المخضرم كارميلو أنتوني 20 نقطة من جانب الخاسر بالاضافة الى 12 لماليك مونك مع استمرار غياب العملاق المؤثر أنتوني ديفيس عن أبطال العام 2020.

في مينيابوليس، سجل كارل-أنتوني تاونز 39 نقطة ليلحق مينيسوتا تيمبروولفز الخسارة الثانية تواليًا بووريرز 129-114.

سجّل تاونز 14 محاولة ناجحة من أصل 22 والتقط 9 متابعات، فيما أضاف دانجيلو راسل 22 نقطة مقابل 20 لماليك بيسلي من دكة البدلاء.

قاد ستيفن كوري ووريرز مع 34 نقطة إلا أن فريقه عانى في غياب كل من درايموند غرين، كلاي تومسون وأندري إيغودالا.

كان هذا الانتصار الـ34 لمينيسوتا مقابل 29 هزيمة وهو يحتل المركز السابع في الغربية على بعد مركز من آخر مقعد مؤهل مباشرة الى الادوار الاقصائية.

ولا يزال ووريرز في المركز الثاني في الغربية، على بعد ست مباريات ونصف من فينيكس صنز المتصدر.

قال المدرب ستيف كير بعد الخسارة "عانينا من الغيابات بشكل واضح، ولكن علينا أن نمضي قدمًا...سنكون بخير على المدى الطويل. أنا متحمس لفريقنا ولما يمكن ان نحققه".

© 2022 AFP