الروسي رومان أبراموفيتش يؤكد أنه سيبيع نادي تشلسي الإنكليزي

إيان كينغتون ا ف ب/ارشيف

لندن (أ ف ب) – أعلن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش الأربعاء أنه سيبيع نادي تشلسي الإنكليزي الذي يملكه منذ العام 2003، وذلك بعد أيام من الضغوط التي واجهها في ظل غزو بلاده لأوكرانيا.

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وقال الملياردير البالغ 55 عاماً في بيان إنه بعد "التكهنات في وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة حيال امتلاكي لنادي تشلسي (...) في الوضع الحالي، اتخذت قراراً ببيع النادي".

وأضاف "أعتقد أن ذلك يضب في مصلحة النادي، والمشجعين، والموظفين، وأيضاً رعاة النادي وشركائه".

وكان أبراموفيتش أعلن السبت أنه سلّم "إدارة ورعاية" النادي الى مؤسسة أمناء النادي الخيرية.

لم يَرد اسمه على قائمة العقوبات البريطانية المتزايدة التي تستهدف المصارف والشركات الروسية وكبار رجال الأعمال الموالين للكرملين.

إلا أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعرض لضغوط لعدم شمل أبراموفيتش بالنظر إلى قربه من بوتين.

ويأتي إعلان أبراموفيتش، بعيد كشف هانزيورغ فايس، أحد أغنى رجال سويسرا، الأربعاء أنه عُرض عليه فرصة شراء تشلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

© 2022 AFP