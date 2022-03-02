السماح للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية تحت علم محايد

بكين (أ ف ب) – سيُسمح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية في العاصمة الصينية بكين التي تنطلق الجمعة، وفق ما أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية الاربعاء، بعد تساؤلات بشأن مصيرهم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الاسبوع الماضي.

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وكانت اللجنة الأولمبية الدولية حثت الاتحادات العالمية باستبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من منافساتها. وأضافت أنه إذا لم يكن من الممكن "لأسباب تنظيمية أو قانونية منع الرياضيين الروس والبيلاروس من التنافس، فيجب على المسؤولين الرياضيين بذل كل ما في وسعهم" لمنع الرياضيين من البلدين من المشاركة تحت علم بلادهم.

وبعد اجتماعها الاربعاء، قالت اللجنة البارالمبية في بيان إن الرياضيين سيشاركون "بصفتهم محايدين وتحت راية العلم البارالمبي ولن يتم وضعهم في جدول الميداليات".

وكان الاتحاد البارالمبي الأوكراني أكد الثلاثاء مشاركة رياضييه في الدورة التي تستمر حتى 13 آذار/مارس الحالي، على الرغم من الصعوبات المرتبطة بالغزو الروسي لبلادهم على أن يمثله 29 رياضيًا من بينهم تسعة مرشدين.

وانقسمت الاتحادات العالمية في قضية التعامل مع الرياضيين والفرق والمنتخبات الروسية، ففي حين قرر الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم إقصاء منتخبها من كأس العالم 2022 وعدم السماح لمنتخباتها وأنديتها بالمشاركة في أي بطولة، قررت رابطتا المحترفين والمحترفات في كرة المضرب السماح لهم بالمشاركة ولكن تحت علم محايد. كما تم تجريد روسيا من البطولات الرياضية على أرضها، أبرزها في كرة المضرب وبطولة العالم للكرة الطائرة وجائزة روسيا الكبرى في الفورمولا واحد.

© 2022 AFP