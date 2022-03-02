الملياردير السويسري فايس يدرس فرصة شراء تشلسي

إيان كينغتون ا ف ب/ارشيف

جنيف (أ ف ب) – كشف هانزيورغ فايس، أحد أغنى رجال سويسرا، الأربعاء أنه عُرض عليه فرصة شراء نادي تشلسي الإنكليزي وسط الضغوط التي يواجهها المالك الحالي الروسي رومان أبراموفيتش في ظل غزو بلاده لأوكرانيا وقربه من الرئيس فلاديمير بوتين.

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قال فايس (86 عامًا)، مؤسس شركة تصنيع الأجهزة الطبية "سينتيز"، لصحيفة بليك السويسرية إنه تم التواصل معه وثلاثة أشخاص آخرين الثلاثاء.

وأعلن أبراموفيتش (55 عامًا) السبت أنه سلّم "إدارة ورعاية" النادي الى مؤسسة أمناء النادي الخيرية.

لم يَرد اسمه على قائمة العقوبات البريطانية المتزايدة التي تستهدف المصارف والشركات الروسية وكبار رجال الأعمال الموالين للكرملين.

إلا أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعرض لضغوط لعدم شمل أبراموفيتش بالنظر إلى قربه من بوتين.

قال فايس إن "أبراموفيتش هو من أقرب مستشاري بوتين وأصدقائه. مثل كل الأوليغارشيين، إنه خائف. يحاول أبراموفيتش حاليًا بيع جميع فيلاته في إنكلترا. كما يريد التخلص من تشلسي بأسرع وقت. إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، تلقيت عرضًا الثلاثاء لشراء تشلسي من أبراموفيتش".

وتابع الملياردير "عليّ أن أنتظر أربعة أو خمسة أيام. أبراموفيتش يطلب الكثير في الوقت الحالي. تشلسي مدين له بملياري جنيه إسترليني. لكن تشلسي لا يملك المال. هذا يعني أن أولئك الذين يشترون تشلسي يجب أن يعوّضوا لأبراموفيتش".

وأردف "نحن لا نعرف بعد السعر المحدّد للبيع. يمكنني أن أتخيل جيدًا نفسي منضمًا إلى تشلسي مع شركاء. أولا يجب أن أنظر بعناية إلى الظروف. لكن ما يمكنني أن أخبركم به الآن أنني بالتأكيد لن أفعل مثل هذا الشيء بمفردي. إذا اشتريت نادي تشلسي، فسيكون مع ائتلاف مؤلف من ستة أو سبعة مستثمرين".

سُئل جونسون في العاصمة البولندية وارسو الثلاثاء عن سبب عدم معاقبة أبراموفيتش شخصيًا من قبل الحكومة البريطانية، كما طالب العديد من المشرعين البريطانيين.

لم يُشِر جونسون إلى الروسي مباشرة في إجابته، لكنه قال إن بريطانيا سوف "تشدد الخناق الاقتصادي" بشكل أكبر على النظام الروسي.

© 2022 AFP