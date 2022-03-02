النفط في أعلى مستوى منذ عقد والغاز يسجل سعرا قياسيا

محمدالشيخ Saudi Aramco/ا ف ب/ارشيف

صورة وزعتها أرامكو السعودية لحقول لها شمال الظهران في المنطقة الشرقية، في 20 آذار/مارس 2018

لندن (أ ف ب) – واصلت أسعار النفط ارتفاعها الأربعاء لتبلغ مستويات لم تسجل منذ حوالى عقد فيما سجل السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي أعلى سعر له، بسبب الحرب في أوكرانيا التي لا تزال تثير المخاوف إزاء الإمدادات.

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حوالى الساعة 8,30 ت غ، ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 6,66% ليبلغ 110,30 دولارا بعدما كان وصل الى 111,50 دولارا، وهو مستوى قياسي منذ 2013.

من جهته ارتفع برميل نفط برنت بنسبة 6,16% ليصل الى 111,44 دولارا للبرميل بعدما كان بلغ 113,02 دولارا، في أعلى مستوى له منذ 2014.

كذلك، ارتفع السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي "تي تي إف" الأربعاء إلى 194,715 يورو للميغاوات ساعي، وهو مستوى قياسي مدفوع بالحرب في أوكرانيا، إذ تعتبر روسيا منتجا ومصدرا رئيسيا للغاز.

ووصل سعر الغاز البريطاني تسليم الشهر المقبل إلى 463,83 بنسا لكل وحدة حرارية، وهو مستوى قريب جدا من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجّلها في كانون الأول/ديسمبر الماضي عند 470,83بنسا.

دفع الاجتياح الروسي لأوكرانيا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الى فرض عقوبات شديدة على موسكو ما أثار المخاوف من توقف صادرات النفط الروسي.

وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقال أندي مكورميك المحلل لدى "تي رو.برايس"، "تبقى مشكلات سلسلة التوريد والضغوط التضخمية مصدر القلق الأول للكثير من المستثمرين حول العالم".

من جهته قال ستيفن برينوك من "بي في ام انرجي" "لا تزال الأحداث المتعلقة بالنزاع بين روسيا وأوكرانيا تطغى على أجواء السوق. وتحديدا القلق حول العرض يبقى في صلب القلق".

احتياطي طوارىء

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء أن دولها الأعضاء سيفرجون عن 60 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ حفاظا على استقرار السوق عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويهدف القرار الصادر عن لجنة حكام الوكالة المكونة من 31 دولة عضو، إلى "توجيه رسالة موحدة وقوية لأسواق النفط العالمية مفادها أنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات" بسبب النزاع الأوكراني، حسبما جاء في بيان.

من هذا الاجمالي ستفرج الولايات المتحدة عن 30 مليونا كما أوضح الرئيس الأميركي جو بايدن.

ولفت برينوك الى ان هذه الاعلانات لم تترك الأثر المرجو لان أسعار النفط واصلت ارتفاعها.

يأتي النزاع الروسي-الأوكراني في وقت ترتفع فيه أسعار النفط بقوة أساسا بسبب عدم كفاية العرض والانتعاش القوي للطلب في العالم الناجم عن رفع الكثير من الدول القيود الصحية المفروضة لمكافحة الوباء.

يعقد اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها ضمن أوبك بلاس الأربعاء بمشاركة روسيا.

رغم ارتفاع الأسعار، يراهن المحللون على تمديد العمل بالاستراتيجية الحذرة للكارتل المؤلف من 13 من أعضاء اوبك بقيادة الرياض وحلفائهم العشرة بقيادة موسكو.

وأكد برينوك أن السوق تشكك في قدرة الكارتل على "تطبيق وعودها نظرا لسجلها الأخير بعدم بلوغ أهدافها للانتاج".

© 2022 AFP