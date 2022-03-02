رئيس الوزراء الأسترالي يعلن إصابته بكوفيد

صورة مؤرخة في 17 آب/أغسطس 2021 لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في كانبيرا روهان تومسون ا ف ب

سيدني (أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الثلاثاء أنّه مصاب بكوفيد-19، مشيراً إلى أنّه سيتابع من الحجر المنزلي إدارة تداعيات الفيضانات الهائلة التي ضربت الساحل الشرقي للبلاد.