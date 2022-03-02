فيرستابن يستعد لتوقيع عقد طويل الأمد مع ريد بول يجعله الأعلى أجرا (اعلام)

أندريج إيساكوفيتش ا ف ب/ا ف ب

لاهاي (أ ف ب) – يستعد بطل العالم للفورمولا واحد الهولندي ماكس فيرستابن لتمديد عقده مع فريقه الحالي ريد بول لفترة "أربعة أو خمسة أعوام"، بحسب المعلومات التي تداولتها الأربعاء صحيفة "دي تيليغراف" الهولندية اليومية.

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ووفق الصحيفة، فان فيرستابن البالغ 24 عاماً والذي ينتهي عقده نهاية 2023، "سيبقى لفترة طويلة مع فريقه الحالي"، على أن يصبح سائق الفورمولا واحد الاعلى راتباً "يقدر بـ 50 مليون يورو سنوياً".

ويحتل بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون صدارة قائمة الأفضل أجراً في الفئة الملكة، علماً أن عقده مع فريقه مرسيدس يمتد حتّى نهاية عام 2023.

كما صنّفت مجلة فوربس المتخصصة هاميلتون في المرتبة الثامنة بين أفضل رياضيي العالم، اذ يتقاضى سنوياً 54.8 مليون يورو مقابل نشاطاته الرياضية فقط، في حين يبلغ راتبه السنوي أقل بقليل من 50 مليوناً.

ورفض فريق ريد بول تأكيد أو نفي هذه المعلومات، بعد سؤال من وكالة الصحافة الهولندية ايه ن بي.

أفاد متحدث باسم الحظيرة النمسوية "لن نعلّق على هذه المعلومات، ولكن بامكاننا أن نقول مع الكثير من الثقة بأن المفاوضات في مرحلة متقدمة جداً. نأمل أن نصدر بياناً قبل نهاية الاسبوع الحالي".

بدأ البلجيكي-الهولندي فيرستابن، نجل سائق الفورمولا واحد السابق يوس، مسيرته في الفورمولا واحد مع تورو روسو عام 2015 في سن الـ 17 عاماً، قبل أن تتم ترقيته لفريق ريد بول، علماً أن "ماد ماكس" المولود في بلجيكا يشارك برخصة تسابق هولندية.

خاض البطل الحالي في 141 جائزة كبرى، وفاز في 20 سباقاً، منها 10 في العام الماضي، ليحرز لقب السائقين للمرة الأولى في مسيرته أمام المخضرم هاميلتون (37 عاماً) بعد صراع حبس الانفاس حتى المنعطف الأخير من السباق الأخير على حلبة مرسى ياس في أبو ظبي واثار جدلاً كبيراً.

قال فيرستابن بعد تكريسه بطلاً في الامارات في كانون الاول/ديسمبر الماضي "فريقي يعرف أني احبه وآمل في أن نتمكن من البقاء معاً 10 أو 15 عاماً".

وضمن السياق ذاته، قال النمسوي هلموت ماركو المستشار الرياضي لفريق ريد بول رايسينغ والمسؤول عن سياسة السائقين بحسب ما جاء في وكالة ايه ن بي "سنتباحث في التمديد وربما ننتهي منه".

وتنطلق منافسات عام 2022 من حلبة صخير الدولية في البحرين في 20 آذار/مارس الحالي، تسبقها ثلاثة أيام من التجارب على الحلبة ذاتها من 10 حتّى 12 الحالي.

© 2022 AFP