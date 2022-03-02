كأس ألمانيا: لايبزيغ إلى نصف النهائي

روني هارتمان ا ف ب/ا ف ب

الفرنسي كرستوفر نكونكو محتفلاً بافتتاح التسجيل للايبزيغ في مرمى هانوفر من الدرجة الثانية في ربع نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم في 2 آذار/مارس 2022

هانوفر (ألمانيا) (أ ف ب) – تأهل نادي لايبزيغ إلى نصف نهائي كأس ألمانيا في كرة القدم الأربعاء، بفوزه برباعية نظيفة على مضيفه هانوفر من الدرجة الثانية في الدور ربع النهائي.

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وتناوب على تسجيل رباعية لايبزيغ الفرنسي كريستوفر نكونكو (17 و22)، النمسوي كونراد لايمر (67)، والبرتغالي أندريه سيلفا (73).

وبالتالي، لحق لايبزيغ بأونيون برلين الذي كان أول المتأهلين إلى نصف النهائي الأربعاء بفوزه على سانت باولي من الدرجة الثانية 2-1 الثلاثاء.

ويختتم الدور ربع النهائي الأربعاء بلقاءات هامبورغ من الدرجة الثانية مع كارلشروه من الدرجة الثانية، وبوخوم مع فرايبورغ في وقت لاحق.

يذكر أنها المرة الاولى منذ 72 عاماً يشهد فيها ربع نهائي مسابقة كأس ألمانيا تواجد أربعة أندية من الدرجة الثانية.

ويقام الدور نصف النهائي في 19 و20 نيسان/أبريل المقبل على أن تقام المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في برلين في 21 أيار/مايو المقبل.

© 2022 AFP