كأس إنكلترا: تشلسي ينجو من فخ لوتن تاون ويبلغ ربع النهائي

أدريان دينيس ا ف ب/ا ف ب

البلجيكي روميلو لوكاكو مسجلاً هدف الفوز لتشلسي في مرمى لوتن تاون ضمن الجولة الخامسة من كأس إنكلترا لكرة القدم في 2 آذار/مارس 2022

لندن (أ ف ب) – نجا فريق تشلسي بصعوبة من فخ مضيفه لوتن تاون (تشامبيونشيب) بفوزه عليه 3-2 في الدور الخامس من كأس إنكلترا لكرة القدم، ليلحق بمانشستر سيتي إلى ربع نهائي المسابقة.

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وسجل أهداف تشلسي الإسباني ساوول نيغيز (27)، الألماني تيمو فيرنر (68)، والبلجيكي روميلو لوكاكو (78)، فيما أحرز ريس بورك (2) وهاري كورنيك (40) هدفي لوتون تاون.

ويأتي فوز تشلسي في أعقاب إعلان مالكه الروسي رومان أبراموفيتش قراره بيع النادي الإنكليزي، بعدما كان أعلن ابتعاده عنه في الأيام الأخيرة في إطار الضغوطات عليه عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبالعودة إلى المباراة، صدم أصحاب الأرض الضيوف بهدف مبكر في الدقيقة الثانية من المباراة، عندما تابع بورك ركلة ركنية برأسه وضعها في شباك الحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا.

وأدرك تشلسي التعادل في الدقيقة 27 عندما تلقى نيغيز كرة تركها له فيرنر ليسددها يمينية جميلة إلى يسار الحارس هاري استيد البديل الذي دخل في الدقيقة 14 بدل زميله جيد ستير الذي أصيب في التواء بالكاحل.

وتصدى استيد لمحاولات عدة من كتيبة تشلسي، مانحاً فريقه الزخم لتسجيل هدف ثان رغم سيطرة الأزرق المطلقة على المباراة. فمن هجمة مرتدة كسر كورنيك مصيدة التسلل بتمريرة من زميله الإسباني كارلوس مينديس، ليضع الكرة في الشباك (40).

وفي الشوط الثاني، تمكّن الفريق اللندني من إدراك التعادل في الدقيقة 68، بعدما أرسل روبن لوفتوس تشيك تمريرة رائعة إلى فيرنر الذي وضع الكرة زاحفة بعيداً عن متناول الحارس.

وابتسم الحظ لتشلسي في الدقيقة 78، في لعبة بدأها لوفتوس تشيك بتمريرة إلى فيرنر، الذي حول الكرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء، فقابلها لوكاكو وأودعها الشباك، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

وتستكمل منافسات هذا الدور الأربعاء، فيلعب ساوثمبتون مع وست هام يونايتد، وليفربول مع نوريتش سيتي، والخميس بلقاء إيفرتون مع بورهام وود (المستوى الخامس)، على أن تختتم الإثنين المقبل بلقاء نوتنغهام فوريست (تشامبيونشيب) مع هادرسفيلد (تشامبيونشيب).

© 2022 AFP