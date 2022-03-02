كأس إيطاليا: فيورنتينا يهدي يوفنتوس فوزاً قاتلاً في ذهاب نصف النهائي

ألبيرتو بيتزولي ا ف ب/ا ف ب

لاعبو يوفنتوس يحتفلون بالفوز على فيورنتينا في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم في 2 آذار/مارس 2022

فلورنسا (إيطاليا) (أ ف ب) – بات نادي يوفنتوس حامل اللقب قاب قوسين من العبور إلى نهائي كأس إيطاليا في كرة القدم، بعدما خطف فوزاً قاتلاً بالنيران الصديقة 1-صفر أمام مضيفه فيورنتينا في ذهاب نصف النهائي الأربعاء.

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وعلى ملعب "أرتيميو فرانكي"، أحرز لورينتسو فينوتي هدف المباراة الوحيد ليوفنتوس من طريق الخطأ في مرماه (90+1).

وبالتالي، بات نادي السيدة العجوز يمتلك تفوقاً في لقاء الإياب المقبل المرتقب بين الفريقين في 20 نيسان/أبريل المقبل، تزامناً مع إياب نصف النهائي الثاني بين إنتر وميلان (الذهاب صفر-صفر).

وكانت المباراة متكافئة إلى حد ما، وسط إهدار متعدد للفرص، خصوصاً في الدقيقة 14 لاعب فيورنتينا جياكومو بونافنتورا الذي أضاع فرصة محققة للتسجيل أمام المرمى الخالي، بعد خطأ فادح من حارس يوفنتوس ماتيا بيرين الذي خرج من مرماه وشتت الكرة بشكل خاطئ إلى مشارف منكقة الجزاء، فوصلت إلى بونافنتورا فسددها بعيدة عن المرمى.

وفي الشوط الثاني، كاد الصربي دوهان فلاهوفيتش أن يفتتح التسجيل ليوفنتوس بعدما استلم بينية طويلة هيأها لنفسه، وسددها ليتألق الحارس في صدها (56).

وتلقى فلاهوفيتش هتافات وصافرات استهجان من جمهور فيورنتينا، وهو الذي كان لاعباً للفريق قبل انتقاله إلى صفوف يوفنتوس في سوق الانتقالات الشتوية.

ومنذ وصوله بصفقة بلغت 70 مليون يورو، سجل ابن الـ22 عامًا خمسة أهداف في ست مباريات مع يوفنتوس.

وفي الدقيقة 78، بنى يوفنتوس هجمة مرتدة عندما استلم فلاهوفيتش الكرة من منتصف الملعب وانطلق باتجاه المنطقة، ليمرر إلى الكولومبي خوان كوادرادو في الناحية اليمنى، فسددها الأخير قوية في الشباك الخارجية.

وفيما كانت المباراة تتجه إلى تعادل سلبي، جاء الفرج للضيوف بهدف قاتل بالنيران الصديقة، بعدما مرر كوادرادو كرة عرضية داخل المنطقة، لترتطم بالمدافع فينوتي وتسكن الشباك (90+1).

© 2022 AFP