مقتل تسعة جنود سودانيين في اليمن بصاروخ أطلقه المتمردون (مصادر حكومية)

مقاتل من القوات اليمنية الحكومية قرب خط الجبهة مع الحوثيين في محافظة مأرب في 27 تشرين الاول/اكتوبر 2021

دبي (أ ف ب) – أفادت مصادر عسكرية يمنية الأربعاء بمقتل تسعة جنود سودانيين كانوا يقاتلون في صفوف التحالف الذي تقوده السعودية في هذا البلد، وذلك بصاروخ أطلقه المتمردون الحوثيون ضد معسكر للجيش في شمال اليمن الذي مزقته الحرب.

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والسودان جزء من التحالف العسكري الذي تقوده الرياض منذ 2015 دعما للقوات الموالية للحكومة المعترف بها ضد المتمردين المدعومين من إيران.

وقال مصدر في وزارة الدفاع اليمنية لوكالة فرانس برس إنّ "تسعة عناصر من القوات السودانية قتلوا وجرح 30 اخرون صباح اليوم الاربعاء بصاروخ حوثي"، مضيفا ان الهجوم استهدف معسكرا للجيش في منطقة حجة المتاخمة للسعودية.

وأكد مسؤول آخر في وزارة الدفاع ومسؤول محلي وقوع الهجوم والحصيلة.

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، قُتل 14 جنديا سودانيا في هجوم منسوب للحوثيين استهدف مواقع للتحالف.

أرسل السودان، أحد أفقر دول العالم، عشرات الآلاف من الجنود، ولا سيما من ميليشيات الجنجويد السابقة المتهمة بارتكاب انتهاكات متعددة في دارفور. وفي نهاية عام 2019، أعلنت الحكومة الانتقالية المنبثقة عن خفض عدد الجنود المشاركين في اليمن من 15 ألفا في بداية النزاع إلى خمسة آلاف.

قُتل مئات الآلاف من الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع اليمني، بينما نزح الملايين.

© 2022 AFP