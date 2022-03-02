موتو جي بي: مسار كوارتارارو لتتويج ثانٍ يعرقله العائد ماركيس

السائق الفرنسي فابيو كوارتارارو قبل ثوان من الحادث القوي في التجارب الحرة الثالثة لجائزة أراغون الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية في فئة "موتو جي بي"

الدوحة (أ ف ب) – سيتوجب على حامل لقب بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي الفرنسي فابيو كوارتاراو تفادي العديد من العراقيل في حال أراد تكرار نجاحات العام الماضي، أبرزها العائد الاسباني مارك ماركيس المتوج بطلاً ست مرات والساعي لاستعادة صولجانه بعد عامين في العدم، والإيطالي فرانتشيسكو "بيكو" بانيايا مفاجأة العام الماضي والافضل تسلحاً مع دراجته دوكاتي.

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عشية موسم تاريخي سيشهد تنظيم 21 جولة، وينطلق من حلبة لوسيل الدولية في قطر هذا الاسبوع، يبدو واضحاً للعيان أن باب المنافسة بات مشرعاً على مصراعيه، فبعد تتويج الاسباني جوان مير (24 عاماً) في 2020، نجح دراج ياماها كوارتارارو، ابن الـ 22 عاماً، في انتزاع اللقب أمام مطارده المباشر بانيايا (دوكاتي).

وفي وقت كان الجيل الجديد من الدراجين يفرض نفسه بقوة، كان ماركيس المهيمن على الفئة الاولى من دون قسمة مع أحد والمتوج 6 مرات بين عامي 2013 و2019، ينهار: مرّ بعامين (2020 و2021) كارثيين بالتزامن مع مشكلات جسدية اثر تعرضه لكسر في يده اليمنى ومشكلات بصرية.

وعلى الرغم من أن الاسباني نجح في الفوز بثلاثة سباقات ليحتل المركز السابع في ترتيب الدراجين العام الماضي، إلا ان سقوطه عن دراجته خلال خضوعه لتمارين في موتوكروس نهاية تشرين الأوّل/أكتوبر حرمه خوض السباقين الأخيرين، ليعاني لاحقاً من مشكلة ازدواج الرؤية (مضاعفة الرؤية) والتي سبق له أن عانى منها قبل 10 أعوام.

قال ماركيس لوكالة فرانس برس في شباط/فبراير الماضي "لقد كان طريقاً صعباً منذ عام 2020. في العام الماضي عندما بدا أن ذراعي باتت أفضل، تمكنت من الفوز مجدداً، لحين مشكلتي مع ازدواج الرؤية. لكن اليوم يبدو كل شيء جيداً فالرؤية مثالية والذراع أفضل أيضاً".

عاد بطل العالم ثماني مرات في مختلف الفئات إلى المسارات خلال التجارب التي سبقت انطلاق العام الجديد على حلبة سيبانغ الأندونيسية في شباط/فبراير، ليعبّر ابن الـ 28 عاماً عن رغبته بوصول معاناته إلى نهايتها، قائلاً "آمل أن يكون آخر النفق".

ويأمل ماركيس في أن يحصل على فرصة الدخول بالصراع الثنائي المنتظر مع كوارتارارو "لأن ذلك يعني أني في منافسة على اللقب"، من دون أن يقفل باب أن يكون عام 2022 "معركة مع العديد من الدراجين" مع كوارتارارو وبانيايا كـ "أبرز المرشحين" للفوز.

كوارتارارو واثق

من ناحيته، يبدو كوارتارارو واثقاً من تحقيق طموحاته، إذ قال لفرانس برس "لقد ذقت طعم الفوز، ولا أريد التخلي عنه، لديّ حافز أكبر".

الإيطالي فالنتينو روسي يحيي الجماهير في آخر سباق له في جائزة فالنسيا الكبرى في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 جوزيه جوردان ا ف ب/ا ف ب

وخلال عامه الرابع في فئة موتو جي بي خلف مقود ياماها والثاني مع فريق مصنعي، يتوجب على "إل ديابلو" (الشيطان) التعامل مع دراجة لا يبدو أنها الاكثر كفاءة أو الأفضل على الحلبة على خلفية ما قدمته خلال تجارب ما قبل العام الجديد.

وأقرّ بطل العالم مستعيداً ذكريات نهاية عام 2021 المؤلمة حين هيمنت دوكاتي على السباقات انه كان يتوقع "الكثير من ياماها، وتحديداً من ناحية المحرك. الهدف الرقم واحد هو الحصول على المزيد من القوة".

وتابع "لكن في النهاية، مرت التجارب بشكل جيد، والآن يجب التركيز بنسبة 100 في المئة على السباق".

الأضواء على "بيكو"

في المقلب الآخر، ستسلط الأضواء على وصيف البطل الإيطالي بانيايا ودراجته الحمراء، بعدما هيمن ابن الـ 25 عاماً والمتوج بطلاً للعالم في موتو2 عام 2018، على الجولات الاخيرة للعام الماضي بفوزه باربعة سباقات من الستة الاخيرة.

ويتسلح "بيكو" بقوة دراجته دوكاتي وبتمديد عقده مؤخراً لمدة عامين إضافيين وتحديداً حتّى عام 2024 مع فريقه المتوج بطلاً للصانعين العام الماضي، في حين ستتواجد على الحلبات 8 دراجات للحظيرة الإيطالية مقابل 6 العام الماضي: إلى جانب الفريق المصنعي مع دراجتين، جهّزت فرق براماك وغريزيني وفي آر46 نفسها بدراجات دوكاتي.

في الصف الاوّل، يبرز فريق براماك مع دراجيه الفرنسي يوهان زاركو والاسباني خورخي مارتن.

ويأمل زاركو، ابن الـ 31 عاماً، في أن يتصالح مجدداً مع الانتصارات بعدما كان فاز بلقب موتو2 عامي 2015 و2016، والسير على مسار أفضل عام له في النخبة في 2021، إذ تمكّن من الصعود إلى منصة التتويج في المركز الثاني أربع مرات، منهياً البطولة في المركز الخامس في الترتيب النهائي للدراجين.

من ناحيته، خرج مارتن (24 عاماً) من عامه الأول المذهل بفوز وثلاث منصات تتويج، وسيكون تحت عدسات المراقبة على غرار مواطنه مير (سوزوكي) المتوج في عام 2020 بفضل اداء مستقر، والأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) أو الإيطالي فرانكو موربيديلي (ياماها).

وتعود عجلة منافسات البطولة العالمية للدوران من دون الاسطورة الإيطالي فالنتينو روسي المعتزل نهاية العام الماضي، وذلك للمرة الاولى منذ عام 2001.

ورغم أن روسي، المتوج بطلاً للعالم تسع مرات، منها 7 في الفئة الملكة، ودّع الحلبات كدراج، إلا انه ما زال يتنفس ويعيش من اجل رياضته الأحب على قلبه اذ سيقود فريقه في آر46 في منافسات موتو جي بي هذا العام على أن يدافع عن ألوان الفريق الذي يحمل الحرفين الاوليين من اسمه ورقمه التاريخي مواطناه لوكا ماريني، اخوه غير الشقيق ووصيف بطل موتو2 عام 2020، وماركو بيتزيكي.

© 2022 AFP