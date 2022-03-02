يارمولنكو يلوم اللاعبين الروس الصامتين والمتقاعسين

إيان كينغتون ا ف ب

رسالة دعم للاعب الأوكراني أندري يارمولنكو على شاشة ملعب ناديه في 27 شباط/فبراير 2022 في لندن

لندن (أ ف ب) – "لدي سؤال للاعبي المنتخب الروسي: يا رفاق، لماذا تتفرجون مثل الحمقى ولا تقولون شيئاً؟"، هكذا توجه لاعب كرة القدم الأوكراني أندري يارمولنكو بحدة لنظرائه الروس على موقع انستغرام في أعقاب غزو بلاده لأوكرانيا.

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ونشر مهاجم نادي وست هام الإنكليزي، صاحب 44 هدفاً في 107 مباريات دولية مع أوكرانيا، فيديو في حسابه على انستغرام الثلاثاء يلوم فيه الرياضيين على صمتهم وتقاعسهم.

قال اللاعب البالغ 32 عاماً "في بلدي، يقتلون الناس، النساء، الأمهات، أولادنا. لكنكم لا تقولون شيئاً، لا تصدرون أي تعليق...".

تابع "أعرف الكثيرين منكم، أخبرتموني جميعاً ان الأمور لا يجب أن تكون على هذا النحو، وأن رئيسكم تصرّف على نحو خاطئ...".

أردف "إذن أيها الشبان، لديكم تأثير على الناس، أظهروا ذلك، أتوسل اليكم. إنها لحظات إظهار (رجولكتم) في الحياة الواقعية".

وكان نادي شرق لندن أراح لاعبه بعد الغزو الروسي لبلاده. قال مدربه الاسكتلندي ديفيد مويز في الخامس والعشرين من شباط/فبراير بعد بداية العملية العسكرية في أوكرانيا "تحدثت إليه وكان مستاءً. نأمل أن تكون عائلته بخير".

وُلد يارمولنكو في روسيا لوالدين أوكرانيين عادا إلى بلدهما عندما كان طفلاً.

© 2022 AFP