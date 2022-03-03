العثور على جثث أربعة مهاجرين في تونس قضوا "بسبب الصقيع والجوع"

مهاجرون افارقة تم انقاذهم من الجيش التونسي خلال محاولة عبورهم المتوسط في جنوب البلاد في 11 حزيران/يونيو 2021

تونس (أ ف ب) – عثر على جثث أربعة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء "قضوا على الارجح بسبب الصقيع والجوع" في وسط تونس الشرقي، على مسافة غير بعيدة من الحدود مع الجزائر، وفق ما افادت السلطات الاقليمية وكالة فرانس برس الخميس.

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وقال الدكتور عبد الغني شعباني مدير الصحة الاقليمي لوكالة فرانس برس "عثر على ثلاث جثث الاربعاء وعلى جثة رابعة قبل خمسة أيام في حيدرة بولاية القصرين" قرب الحدود الجزائرية.

وأوضح المصدر نفسه أن اعمار المهاجرين، وجميعهم رجال، تراوح بين عشرين و35 عاما، ويتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، لافتا إلى أن أحدهم من ساحل العاج كونه الوحيد الذي كان يحمل بطاقة هوية.

ووصل هؤلاء إلى تونس بعدما عبروا الحدود مع الجزائر.

وأضاف شعباني أن الجثث نقلت الى مستشفى القصرين لتشريحها، مرجحا "أن يكونوا قضوا بسبب الصقيع والجوع".

ويقصد مئات المهاجرين تونس أملا بالوصول الى الساحل والتوجه الى أوروبا من طريق عبور البحر المتوسط بواسطة قوارب متهالكة.

وتشكل إيطاليا إحدى ابرز نقاط العبور الى أوروبا بالنسبة الى المهاجرين الآتين من شمال افريقيا والذين يصلون خصوصا من تونس وليبيا اللتين ازدادت نسبة مغادريهما في شكل ملحوظ العام 2021.

وتوجه أكثر من 123 الف مهاجر إلى إيطاليا في 2021 في مقابل أكثر من 95 الفا في 2020، وفق إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة.

واعتبر أكثر من الفي مهاجر مفقودين في 2021 أو قضوا غرقا في البحر المتوسط، في مقابل 1401 في 2020، وفق المصدر نفسه.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن طريق المهاجرين الاكثر خطورة تظل تلك التي تربط ليبيا وتونس بايطاليا ومالطا، حيث قضى أكثر من 18 الف شخص منذ 2014.

© 2022 AFP