المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية يزور إيران السبت (متحدث)

جو كلامار ا ف ب

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي اثر اجتماع استثنائي لمجلس محافظي الوكالة في مقرها بفيينا بتاريخ 2 آذار/مارس 2022

فيينا (أ ف ب) – سيتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت إلى إيران في إطار الجهود التي تبذل لإنقاذ الاتفاق النووي، كما أعلن المتحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

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وقال المتحدث إن المدير العام رافائيل غروسي "سيتوجه إلى إيران لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين السبت"، موضحا أن غروسي سيعقد مؤتمرا صحافيا عند عودته إلى فيينا مساء السبت.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تأكيد غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لن تتخلى أبدا" عن جهودها لحمل إيران على تقديم توضيحات بشأن وجود مواد نووية في مواقع غير معلنة على أراضيها.

وتطالب طهران بإغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإبرام اتفاق من شأنه أن ينقذ الاتفاقية المبرمة في 2015 بين إيران من جهة والولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا من جهة أخرى.

وانسحبت واشنطن منه في 2018 بإعادة فرض العقوبات على إيران.

ردا على ذلك، تخلت إيران إلى حد كبير عن القيود التي وافقت على فرضها على أنشطتها النووية.

وتعتبر الأيام القليلة المقبلة حاسمة للمحادثات الجارية في فيينا بين القوى الكبرى وإيران لإعادة إطلاق "خطة العمل الشاملة المشتركة" أي الاتفاق.

واستأنف الدبلوماسيون المحادثات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد انقطاع دام عدة أشهر. وتشارك الولايات المتحدة بشكل غير مباشر في هذا الاتفاق.

وتقول الوكالة الدولية إن واحدة من نقاط لخلاف تكمن في عدم وجود توضيحات كافية من جانب طهران بشأن أربعة مواقع غير رسمية.

تعود المشكلة في معظم الحالات إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، لكن أحد المواقع وهو مستودع يقع في منطقة توركوزاباد في محافظة طهران، قد يكون تم استخدامه لتخزين اليورانيوم حتى نهاية 2018.

© 2022 AFP