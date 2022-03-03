المنسّق الأممي للشؤون الإنسانية يناشد المتحاربين في أوكرانيا "حماية المدنيين"

فابريس كوفريني ا ف ب

منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في مقابلة مع فرانس برس في 3 آذار/مارس 2022

جنيف (أ ف ب) – ناشد منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث المتحاربين على أراضي أوكرانيا، الأوكرانيين وخصوصا الروس، "حماية المدنيين" وإتاحة المجال للمنظمة الدولية "للقيام بعملها"، وذلك في مقابلة أجرتها معه الخميس وكالة فرانس برس.

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وقال غريفيث "الآن بعدما توافرت لدينا الموارد للقيام بهذه المهمة، نحتاج إلى أن يسمح لنا أطراف النزاع بالقيام بذلك وأن يضطلعوا بمسؤولياتهم بموجب القانون الإنساني الدولي" مشيرا إلى أن الأمم المتحدة جمعت حتى الآن خلال يومين وبفضل سخاء المانحين 1,5 مليار دولار من أصل 1,7 مليار طلبت كمساعدات طارئة.

وأعرب غريفيث عن "قلقه" فيما العنف "يزداد حدّة" والمعارك تتركّز في المناطق الحضرية.

وفي حين يستفيد مئات آلاف اللاجئين الهاربين من المعارك من موجة تضامن غير مسبوقة في البلدان التي تستقبلهم، يحتاج من بقي من الأوكرانيين في بلدهم إلى مساعدات عاجلة.

ومن أصل المبلغ الإجمالي المطلوب جمعه، من المقرر تخصيص 1,1 مليار دولار لمساعدة الأوكرانيين في بلدهم، فيما سيخصص المبلغ المتبقي لمن لجأوا إلى دول أخرى.

ضمانات من الجانبين

وقال غريفيث "هناك انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي لأن هناك هجمات على البنى التحتية المدنية، وهو أمر يحظره القانون، كما أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون مشكلات في تحرّكاتهم تحول دون تقديمهم المساعدة، وهذا الأمر أيضا يحظره القانون".

وكرر الدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار، مؤكدا أن طواقم الأمم المتحدة للمساعدات بقيت في أوكرانيا إنما انتقلت إلى "مناطق أكثر أمانا".

وتابع "نحن معتادون على العمل في بلد يشهد حربا وخلال فترات العنف، ولهذا السبب نحتاج إلى تأمين الحماية للعاملين الأمميين في المجال الإنساني".

وأضاف "نعمل مع الجانبين، بما في ذلك روسيا الاتحادية، منذ بدء هذه العملية (...) من أجل ضمان أن ايصال المساعدات الإنسانية يمكن أن يتم بشكل آمن".

وأكد غريفيث أن كلا من أوكرانيا وروسيا التي شنت الهجوم، قدّم ضمانات.

لكنّه أكد أن الضمانات وحدها لا تكفي، وقال "ما نحتاج إليه هو مسار"، موضحا "يجب أن نكون قادرين على إبلاغ كل من الجانبين بوجهة أي قافلة، وبالطريق التي ستسلكها وبالتوقيت وبماهية المساعدات التي تتضمنها وبعدد أفرادها".

أضرار البنى التحتية

وقال غريفيث "نعمل على إدخال شحنات إلى غرب أوكرانيا من بلدان مجاورة، خصوصا بولندا".

وشدد على أن الهدف هو إقامة مراكز في الأنحاء "التي نعتقد أن النزاع فيها سيكون أكثر حدة وبالتالي ستكون الاحتياجات أكثر إلحاحا".

ومن شأن تركّز المعارك في مناطق حضرية أن يلحق أضرارا بالبنى التحتية المدنية (شبكات توزيع المياه والكهرباء...). وبحسب غريفيث، بات أكثر من مئة ألف شخص محرومين من التدفئة في العاصمة.

وسيصار إلى إقامة مراكز لتوفير الطعام، وستتولى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" توفير احتياجات الأطفال والأغذية ومياه الشرب، فيما تولى برنامج الأغذية العالمي نقل حصص غذائية من دبي إلى بولندا تمهيدا لإدخالها إلى مناطق النزاع.

وتعتزم الأمم المتحدة استخدام القطارات التي لا تزال تعمل، من أجل نقل مساعداتها إلى شرق أوكرانيا والجبهات بما في ذلك العاصمة كييف.

© 2022 AFP