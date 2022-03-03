تشيفيرين يهاجم الأندية الملتزمة بدوري السوبر وتيباس يتهمها بالكذب "أكثر من بوتين"

ماركو بيرتوريلو تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

لندن (أ ف ب) – أكد السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، الخميس أنه سئم من الحديث عن الدوري السوبر الاوروبي الانفصالي، متهمًا رؤساء الأندية الثلاثة الملتزمة به بالعيش في "عالم آخر"، فيما اعتبر رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أنهم "يكذبون أكثر من فلاديمير يوتين" الرئيس الروسي.

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ووقع اثنا عشر ناديًا من نخبة الأندية الاوروبية على الاقتراح في نيسان/أبريل الفائت، إلا أنه مات قبل أن يولد بعد رد فعل عنيف من لاعبيهم ومشجعيهم، بالإضافة إلى الحكومات والهيئات الكروية.

وانسحبت تسعة أندية من المشروع، إلا أن عملاقَي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة الى يوفنتوس الايطالي، لا زالت متشبثة بالفكرة، فيما حذرت تقارير صحافية من أنها ستعود لطرحه هذا الاسبوع.

وقال تشيفيرين في خطاب خلال قمة "فاينانشيل تايمز بيزنيس" لكرة القدم في لندن عبر اتصال الفيديو: "سئمت وتعبت" من الحديث عن الدوري السوبر.

وتابع "أنطروا، في البداية أطلقوا هذا الهراء في خضم جائحة عالمية. الآن نقرأ تقارير يومية أنهم يحضرون لإطلاق فكرة أخرى في خضم الحرب (على أوكرانيا). هم حتمًا يعيشون في عالم آخر".

وأردف قائلا من مقر الاتحاد القاري في مدينة نيون السويسرية "في وقت نقوم بإنقاذ اللاعبين، جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصالح الآخرين، ونعمل للمساعدة في ظروف مروعة، فإنهم يعملون على هكذا مشروع... هذا هراء والجميع يعلم ذلك باستثنائهم".

واستهدف تشيفرين رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي، الرئيس السابق لرابطة الأندية الأوروبية والذي كان أحد أقوى المروجين لفكرة الدوري السوبر الى جانب فلورنتينو بيريس رئيس ريال مدريد.

وقال السلوفيني "إنه أمر مثير للاهتمام أنهم ينتقدون ويفا ورابطة الاندية الاوروبية. أحدهم كان رئيس الاخيرة ولدي اقتباس كان يشيد فيه بالنظام قبل أسبوع من إطلاقهم الدوري السوبر للمرة الاولى".

وأضاف "المشجعون ليسوا مُهمين بالنسبة لهم لأن الجماهير أطلقت عريضة ضد دوري السوبر ولا يكترثون له".

واعتبر تشيفيرين (54 عامًا) أن للأندية الحرية في تنظيم بطولاتها الخاصة ولكن سيتم استبعادها من منافسات "ويفا" مثل دوري أبطال أوروبا. كما أنه رفض المقارنات بين الإصلاحات الجديدة في المسابقة القارية الاسمى العريقة التي تدخل حيز التنفيذ عام 2024 ودوري السوبر.

وخرج برشلونة من دور المجموعات لدوري الأبطال للمرة الاولى منذ موسم 2000-2001، فيما فشل يوفنتوس وريال مدريد في الفوز بذهاب الدور ثمن النهائي هذا الموسم (تعادل الفريق الايطالي مع فياريال في إسبانيا فيما خسر الملكي ضد باريس سان جرمان في فرنسا).

وتشعر الاندية الثلاثة بالضغوط الاقتصادية لمحاولة المنافسة مع أمثال مانشستر سيتي الإنكليزي وباريس سان جرمان المدعومَين إماراتيًا وقطريًا تواليًا، في حين تتمتع أندية الدوري الإنكليزي الممتاز بميزة كبيرة على منافسيها الأوروبيين بفضل العائدات من حقوق البث التلفزيوني.

من حهته، قال تيباس "في كل مرة أسمع فيها حديث أندية الدوري السوبر الثلاثة، لا يفعلون شيئًا سوى الكذب. يكذبون أكثر من فلاديمير بوتين. يجب أن نكون أغبياء حتى نصدق ما يقولون".

وتابع "إنهم ثلاثة منبوذين يقولون إن مشروعهم لن يؤثر على بقية (الفرق)، لكنني أشعر بالإهانة. سوف يلحقون الكثير من الضرر بكرة القدم".

© 2022 AFP