دورة ليون: الأوكرانية ياستريمسكا الى ربع النهائي بعد هروبها من القصف الروسي

كلايف برانسكيل غيتي/ا ف ب/ارشيف

ليون (أ ف ب) – بعد أقل من أسبوع على هروبها من القصف الروسي في مدينتها أوديسا، بلغت الاوكرانية دايانا ياستريمسكا الخميس الدور ربع النهائي من دورة ليون الفرنسية لكرة المضرب، مؤكدة أنها تريد الفوز "من أجل بلدي".

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وصلت ابنة الـ21 عامًا الى الملعب وعَلَم أوكرانيا على كتفيها قبل أن تتخلص من الإسبانية كريستينا بوكسا 6-2، 6-3 بعد قرابة ساعة من الوقت.

وقالت المصنفة 140 عالميًا حاليًا و21 سابقًا "كنت متوترة جدًا لأني أريد أن أفوز بالمباريات من أجل بلدي. هذه الدورة عاطفية جدًا بالنسبة لي. ولكن أنا سعيدة جدًا بالفوز اليوم".

وتابعت في المقابلة على أرض الملعب "نجحت في السيطرة على مشاعري أفضل من المباراة الاولى ولهذا السبب كنت قادرة على تقديم أداء جيد".

في مباراتها الاولى الثلاثاء، تحتم عليها إنقاذ نقطتين لتفادي الخسارة ضد الرومانية أنا بوغدان في مواجهة أنهتها 3-6، 7-6 (9/7)، 7-6 (9/7) بعد ثلاث ساعات وخمس دقائق.

تحدثت في المؤتمر الصحافي لاحقًا كيف "استيقظت على وقع سقوط القنابل" عندما غزت روسيا أوكرانيا الاسبوع الماضي قبل أن تبدأ رحلة طويلة الى فرنسا.

ولعبت ياستريمسكا صاحبة ثلاثة ألقاب آخرها في 2019، في منافسات الزوجي الاثنين مع شقيقتها الصغرى إيفانا البالغة 15 عامًا.

وقالت "الاربعاء، كنا في منزلنا في أوديسا. كنا نقضي الوقت مع عائلتنا قبل أن نقوم بهذه الرحلة الطويلة الى ليون مع والدنا".

واضافت "الامسية كانت جيدة ولكن في الصباح التالي استيقظنا على وقع سقوط القنابل. لم ندرك أو نفهم ما الذي كان يحصل. كان الامر جنونيًا. لم يكن فيلمًا أو لعبة فيديو، كنا مصدومين بشدة".

وأردفت قائلة "غادرنا الشقة للاحتماء في موقف للسيارات تحت الأرض بينما استمرت القنابل في الانفجار"، مضيفة "استغرقت الرحلة للوصول الى دانوب على الحدود الرومانية أربع ساعات. كنا خائفين من القنابل والدبابات الروسية".

وتلتقي ياستريمسكا الجمعة الايطالية جاسمين باويليني المصنفة 48 عالميًا من أجل مقعد في المربع الاخير.

© 2022 AFP