دوري "أن بي ايه": باكس يقلب الطاولة على ميامي في الرمق الأخير

ماتيو ستوكمان GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – قلب ميلووكي باكس بطل الموسم الماضي تخلفه بفارق 14 نقطة أمام ميامي هيت متصدر المنطقة الشرقية ليخرج فائزا بفارق نقطة واحدة 120-119 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وتفوق ميلووكي بشكل واضح في الدقائق الأخيرة بتسجيله 21 نقطة مقابل 6 فقط لمنافسه.

وسجل النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو 28 تقطة للفائز مع 17 متابعة و5 تمريرات حاسمة، وأضاف خريس ميدلتون 26 نقطة وجرو هوليداي 25 بينها سلة الفوز.

في المقابل، كان تايلور هيرو أفضل مسجل في صفوف ميامي هيت واضاف غايب فنسنت 21 نقطة.

واثلج النجم جيمس هاردن انصار فيلادلفيا سفنتي سيسكرز في مباراته الرسمية الاولى على ارض فريقه مسجلا 26 نقطة و9 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة ليقوده الى الفوز على نيويورك نيكس 123-108. واضاف الكاميروني جويل أمبيد 27 نقطة مع 12 متابعة.

وكان هاردن انتقل من بروكلين نتس في صفقة شهدت انتقال الاسترالي بن سيمونز في الاتجاه المعاكس في الاونة الاخيرة.

وكان نيويورك في طريقه لافساد احتفال انصار فيلادلفيا بالمباراة البيتية الاولى لهاردن عندما تقدم بفارق 16 نقطة في الربع الثاني. بيد ان سيكسرز قضم الفارق وتقدم للمرة الاولى بفضل رميتين حرتين لهاردن في الربع الثالث قبل ان تمنح ثلاثيته التقدم لفريقه في نهاية هذا الربع.

ولم يتخلف سيكسرز اطلاقا في الربع الاخير ليخرج محققا فوزه الرابع تواليا.

ولعب هاردن دورا كبيرا في فوز فريقه في اول مباراتين خاضهما دفاعا عن الوانه لكن خارج قواعده ووصف الامر بانه مختلف على ملعب فريقه وامام انصاره وقال في هذا الصدد "شعرت بحب الجمهور، كل ما اردت ان ارد هذا الجميل على ارض الملعب".

واضاف "اعتقد بأن كثيرين حول العالم يدركون مدى عظمة هذا الجمهور وشغفه".

وسجل مالكولم بروغدون 31 نقطة ونجح في 11 متابعة ليقود انديانا بايسرز الى الفوز على اورلاندو ماجيك 122-114 بعد التمديد قالبا تخلفه بفارق 15 نقطة في الربع الأخير من الوقت الأصلي.

وتألق تايريز هاليبورتون في الوقت الاضافي مسجلا 12 نقطة من اصل 21 في المباراة.

وفي المباريات الاخرى، فاز فينيكس صنز على بورتلاند ترايل بلايزرز 120-90، واوكلاهوما سيتي ثاندر على دنفر ناغتس 119-107 ويوتا جاز على هيوستن روكتس 132-127 بعد التمديد ونيو أورليانز بيليكانز على ساكرامنتو كينغز 125-95 وتشارلوت هورنتس على كليفلاند كافالييرز 119-98.

© 2022 AFP