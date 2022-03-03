فورمولا واحد: فيرستابن يمدد عقده مع ريد بول حتى عام 2028

أندريج إيساكوفيتش ا ف ب/ا ف ب

باريس (أ ف ب) – مدد بطل العالم الحالي الهولندي ماكس فيرستابن عقده مع فريقه ريد بول حتّى عام 2028، بحسب ما أعلنت الحظيرة النمسوية الخميس.

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وأفاد ريد بول في بيان أن فيرستابن الذي كان من المفترض أن ينتهي عقده نهاية 2023 "مدد عقده لأجل طويل الأمد ما سيُبقي السائق الهولندي ابن الـ 24 عاماً ضمن صفوف فريق ريد بول رايسينغ، حصرياً، حتّى نهاية عام 2028".

من جهته كتب "ماد ماكس" عبر صفحته على تويتر "أنا فخور جداً للاعلان أن ريد بول سيكون منزلي حتّى، على الأقل، عام 2028".

وأضاف "أحب هذا الفريق والعام الماضي كان رائعاً، وهدفنا منذ أن اجتمعنا معاً عام 2016 هو الفوز بلقب البطولة وحققنا ذلك، لذا الامر الآن يقتضي الحفاظ على الرقم واحد على السيارة".

وأردف "أنا سعيد جداً لمتابعة هذه المغامرة الرائعة لفترة طويلة. حققنا العديد من الاشياء معاً، ولكن بالتأكيد لم ننتهِ بعد".

ووصف مدير الفريق البريطاني كريستيان هورنر توقيع فيرستابن لعقد طويل الأمد مع ريد بول رايسينغ بـ "بيان حقيقي للنوايا"، مضيفاً "ينصب تركيزنا الفوري على الاحتفاظ بلقب بطولة العالم لماكس، ولكن هذه الصفقة تظهر أيضاً أنه جزء من التخطيط طويل المدى للفريق".

ويأتي اعلان تمديد عقد فيرستابن غداة كشف صحيفة "دي تيليغراف" الهولندية اليومية أن بطل العالم الحالي "سيبقى لفترة طويلة مع فريقه الحالي"، على أن يصبح سائق الفورمولا واحد الاعلى راتباً "يقدر بـ 50 مليون يورو سنوياً".

ويحتل بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون صدارة قائمة الأفضل أجراً في الفئة الملكة، علماً أن عقده مع فريقه مرسيدس يمتد حتّى نهاية عام 2023.

كما صنّفت مجلة فوربس المتخصصة هاميلتون في المرتبة الثامنة بين أفضل رياضيي العالم، اذ يتقاضى سنوياً 54.8 مليون يورو مقابل نشاطاته الرياضية فقط، في حين يبلغ راتبه السنوي أقل بقليل من 50 مليوناً.

بدأ البلجيكي-الهولندي فيرستابن، نجل سائق الفورمولا واحد السابق يوس، مسيرته في الفورمولا واحد مع تورو روسو عام 2015 في سن الـ 17 عاماً، قبل أن تتم ترقيته لفريق ريد بول، علماً أن "ماد ماكس" المولود في بلجيكا يشارك برخصة تسابق هولندية.

بات فيرستابن في سن الـ 18 عاماً و7 أشهر و15 يوماً أصغر فائز في تاريخ البطولة، وذلك عقب فوزه بسباق جائزة اسبانيا الكبرى عام 2016. كما دوّن اسمه في السجلات كأصغر سائق يشارك في سباق ويحصد النقاط وصعد إلى منصة التتويج.

خاض البطل الحالي في 141 جائزة كبرى، وفاز في 20 سباقاً، منها 10 في العام الماضي، ليحرز لقب السائقين للمرة الأولى في مسيرته أمام المخضرم هاميلتون (37 عاماً) بعد صراع حبس الانفاس حتى المنعطف الأخير من السباق الأخير على حلبة مرسى ياس في أبو ظبي واثار جدلاً كبيراً.

وتنطلق منافسات عام 2022 من حلبة صخير الدولية في البحرين في 20 آذار/مارس الحالي، تسبقها ثلاثة أيام من التجارب على الحلبة ذاتها من 10 حتّى 12 الحالي.

© 2022 AFP