كأس إنكلترا: إيفرتون الى ربع النهائي بثنائية روندون

لينزي بارنابي ا ف ب

الفنزويلي سالومون روندون يسجل هدفه الشخضي الثاني مع ايفرتون في المباراة ضد بورهام يونايتد في الدور ثمن النهائي من كأس انكلترا لكرة القدم في 3 آذار/مارس 2022 على ملعب "غوديسون بارك"

ليفربول (أ ف ب) – قاد الفنزويلي سالومون روندون فريقه إيفرتون، الجريح في الدوري الممتاز، الى الدور ربع النهائي من كأس إنكلترا لكرة القدم بتسجيله ثنائية الفوز على ضيفه بورهام وود من المستوى الخامس 2-صفر الخميس في الدور ثمن النهائي.

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وسجل روندون ثنائيته في الدقيقتين 57 و84 ليضرب ايفرتون موعدًا مع كريستال بالاس وفق ما أسفرت القرعة قبل المباراة.

ويعاني فريق المدرب فرانك لامبارد في منافسات الدوري إذ يقبع في المركز السابع عشر، آخر المراكز الآمنة، على بعد نقطة يتيمة من اول مراكز الهبوط.

واكتفى "توفيز" بفوز يتيم في آخر تسع مباريات في الدوري مقابل سبع هزائم، آخرها اثنان على التوالي ضد ساوثمبتون وأخرى جدلية 1-صفر ضد ضيفه مانشستر سيتي السبت بعد عدم احتساب ركلة جزاء لأصحاب الارض اعتذرت لهم عليها لجنة الحكام لاحقًا.

وعُين لامبارد مدربًا لإيفرتون أواخر العام الماضي خلفًا للإسباني رافايل بينيتيس، إلا أنه لم ينجح حتى الآن في ايجاد التوليفة الصحيحة مع فريقه.

وسيطر ايفرتون، المتوج بالكأس خمس مرات آخرها في 1995، على مجريات اللقاء، إلا أنه انتظر حتى الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عندما وصلت عرضية زاحفة من جونجو كيني عن الرواق الايمن نحو القائم الاول، تابعها روندون من زاوية ضيقة في أسفل الزاوية اليسرى (57).

وظن البرازيلي ريشارليسون الذي دخل مطلع الشوط الثاني أنه سجل الهدف الثاني عندما رفع زميله أنتوني غوردون كرة عرضية الى داخل المنطقة، شتتها مدافع الخصم كونور ستيفنز خاطئة برأسه لترتطم بالبرازيلي وتتابع طريقها الى المرمى، إلا أن الهدف ألغي بداعي لمسة يد على الاخير.

وحاول ريشارليسون مجددًا بتسديدة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس (76).

وسجل روندون الهدف الثاني لايفرتون الذي وصل الى النهائي للمرة الاخيرة عام 2009 عندما خسر ضد تشلسي، برأسية إثر عرضية من الجهة اليسرى نفذها أندورس تاونسند (84).

وأسفرت قرعة ربع النهائي عن مواجهة تشلسي مع ميدلزبره، ليفربول مع نوتنغهام فوريست أو هادرسفيلد اللذين يختتمان الدور الاثنين المقبل، ومانشستر سيتي مع ساوثمبتون.

وتقام المباريات في الفترة بين 18 و21 آذار/مارس الحالي.

© 2022 AFP