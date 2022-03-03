1200 مهاجر يحاولون مجددا العبور إلى جيب مليلية الاسباني (السلطات)

أنتونيو سمبيري ا ف ب/ارشيف

عنصران من شرطة الحماية المدنية الإسبانية يقفان على مقربة من جثة مغطاة، على شاطئ في سبتة في 21 أيار/مايو 2021

مدريد (أ ف ب) – حاول نحو 1200 مهاجر صباح الخميس عبور السياج العالي حول جيب مليلية الاسباني على الساحل الشمالي للمغرب، نجح 350 منهم في تحقيق ذلك، كما أعلنت السلطات المحلية.

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وكان نحو 2500 مهاجر سعوا الأربعاء إلى القيام بالأمر نفسه في أكبر محاولة سجلت على الإطلاق في هذا الجيب الذي يشكل مع سبتة، الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع إفريقيا. وقد نجح خمسون منهم في عبور السياج.

وقالت إدارة منطقة مليلية في بيان "حوالى الساعة السادسة (05,00 بتوقيت غرينتش) اليوم شاهدت قيادة الحرس المدني مجموعة قوامها نحو 1200 مهاجر يقتربون من السياج".

وأضافت "بعدما تجاوزوا قوات الأمن المغربية بدأوا حوالى الساعة 07,25 ( ت غ) عبور السياج (...) ورشقوا قوات الأمن بالحجارة واستخدموا خطافات وعصيا ضد قوات الأمن". وتابعت أن "حوالى 350 منهم دخلوا المدينة".

وتشكل مليلية وجيب سبتة الإسباني الآخر، الواقع على بعد 400 كيلومتر غربا، الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي في إفريقيا.

© 2022 AFP