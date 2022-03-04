أسطورة القفز بالزانة بوبكا يؤكد بأن "اوكرانيا ستنتصر" في الحرب

اينا فاسبندر ا ف ب

باريس (أ ف ب) – أكد أسطورة القفز بالزانة الأوكراني سيرغي بوبكا بأن بلاده ستنتصر في الحرب ضد الغزاة الروس.

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وكتب بوبكا البطل الأولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي السابق في القفز بالزانة على حسابه على تويتر "أعشق أوكرانيا من كل قلبي. تحت علمها حصلت على أعلى الأوسمة. سننتصر!".

ويرأس بوبكا (58 عاما) اللجنة الأولمبية الأوكرانية وقد أوكل اليه رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ تولي مهمة تنسيق المساعدات الانسانية من لوزان، المقر الرسمي للجنة الاولمبية الدولية، الى أوكرانيا.

واضاف بوبكا الذي كان أول رياضي يتخطى حاجز الستة أمتار في اختصاصه "أعزائي الشعب الأوكراني، العائلة الأولمبية لا تقف غير مبالاة تجاه وجعنا. شأني في ذلك شأن اي اوكراني، لا استطيع النوم. سأدافع عن بلدنا بكل ما أملكه لا سيما من خلال علاقاتي الدولية".

وختم "يجب أن تتوقف الحرب، السلم والانسانية يجب أن يسودا".

© 2022 AFP